WoW: Team Liquid holt den World First Kill, doch dann sagt der Boss: „Haha, nein!“

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WoW: Team Liquid holt den World First Kill, doch dann sagt der Boss: „Haha, nein!“

Das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft ist gelaufen – dachte das beste Team. Doch dann kam die schaurige Erkenntnis.

In World of Warcraft läuft seit fast 2 Wochen das „World First Race“ um den Abschluss aller 3 Raids, die mit der Erweiterung Midnight an den Start gegangen sind. Inzwischen sind alle großen Gilden beim finalen Boss „L’ura“ angekommen – dem zweiten und letzten Boss im „Marsch auf Quel’danas“ und gleichzeitig dem finalen Boss des ganzen Raid-Tiers.

Team Liquid hatte hier die Nase vorn und preschte weiter voran als alle anderen Profi-Gilden. Doch im Moment des Triumphes kam dann die Erkenntnis – der Kampf war noch gar nicht vorbei.

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Geheime Phase lässt Siegesjubel im Halse stecken bleiben

Was ist mit Team Liquid passiert? Die Profis von Liquid hatten im Rennen die Nase vorn. Bei einem ihrer letzten Versuche gelang es, L’ura tief in die vermeintlich finale Phase zu bringen. Der Enrage-Timer war zwar schon nah, doch mit Immunitätseffekten war es möglich, die Lebenspunkte von L’ura auf 0 % zu bringen.

Die Freude war groß. Spieler wie Imfiredup springen sofort auf, der Jubel beginnt bereits. Doch nur Bruchteile später dämmert bereits die Erkenntnis: Es wurde noch gar kein Erfolg vergeben. War das ein Bug? Ein Fehler?

Nein, war es nicht: Denn L’ura hat eine geheime Phase, die nur auf mythischer Schwierigkeit vorkommt. Das ist ein kleines, aber entscheidendes Detail, das keine Gilde im Vorfeld wusste.

Wie die Reaktionen des „zu früh gefreut“ ausfallen, könnt ihr in diesem Beitrag auf X schön sehen:

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Was ist das für eine geheime Phase? Nachdem L’ura in Phase 3 besiegt wurde, setzt sich ihr Körper noch einmal zusammen. Sämtliche Lebenspunkte des Bosses werden dabei geheilt – das ist knapp eine Milliarde HP. Während L’ura im Düsterbrunnen schwebt, strömen immer mehr Leerenkreaturen aus dem Brunnen, denen der ganze Raid ausweichen muss. Was sonst noch in der Phase passiert, ist noch nicht ganz klar – denn die Gruppe erlag der finalen Phase nach wenigen Sekunden, da sie zuvor schon den „Enrage-Timer“ in Phase 3 erreicht hatten und nur wenige überhaupt in der geheimen Phase ankamen.

Klar scheint allerdings zu sein, dass die Spieler-Charaktere während dieser Phase einen starken Buff haben, der ihren verursachten Schaden erhöht. Sie müssen also nicht wirklich noch einmal die kompletten Lebenspunkte von L’ura herunterprügeln – sondern nur einen Bruchteil davon.

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Welche Gilde führt jetzt? Zum aktuellen Zeitpunkt (06.04.2026, 11:00 Uhr) hat Team Liquid auch weiterhin die Nase vorn (raider.io). Sie sind die einzigen, die bisher in die geheime Phase vordringen konnten und L’ura hier auf knapp unter 50 % brachten. Die Konkurrenten von Echo sind bei unter 1 % der 3. Phase – also kurz davor, ebenfalls die geheime Phase zu erreichen. Method ist aktuell noch abgeschlagen, kommt in Phase 3 erst auf rund 50 % verbleibender Boss-HP.

Ob und wann es der ersten Gilde gelingen wird, L’ura auch in ihrer geheimen Phase zu bezwingen, bleibt abzuwarten. Auf den letzten Metern wird das Rennen um den World First aber noch einmal richtig spannend. Wenn ihr selbst live mit dabei sein wollt, haben wir euch hier die Streams der großen Profi-Gilden aufgelistet.

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