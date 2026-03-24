WoW: Das „World First“-Race beginnt – Die Profis in Amerika starten früher als wir

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
WoW: Das „World First“-Race beginnt – Die Profis in Amerika starten früher als wir

Das Wettrennen darum, wer die beste Gilde in World of Warcraft ist, beginnt erneut. Wir zeigen, wie ihr live zuschauen könnt.

Obwohl World of Warcraft Midnight bereits seit einigen Wochen live ist, startet das „richtige“ Endgame erst jetzt – mit dem Release des mythischen Schwierigkeitsgrades für die Raids und der „Mythisch+“-Kategorie bei den Dungeons. Genau dieser Zeitpunkt ist heute – zumindest in den USA. Für uns kommt die Freischaltung erst morgen (25.03.2026), aber schon heute beginnt die Berichterstattung rund um das World First Race – und die US-Gilden können ihren Vorsprung nutzen.

WoW: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
WoW: Das „World First“-Race beginnt – Die Profis in Amerika starten früher als wir Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele WoW: Fan findet legendären Schatz in einem Buchladen, mehrere Hundert Euro wert WoW: Wer eine Legende sein wollte, hatte nur 9 Stunden Zeit – Das war wohl nix, Blizzard Mein-MMO – #1 Magazin für Multiplayer und Online-Spiele MMORPG auf Steam ist halbes Jahr nach Start endlich auf Deutsch spielbar, begrüßt euch in kunterbuntem Vergnügungspark Wenn Jeff Kaplan bei WoW das Sagen gehabt hätte, wären die letzten 20 Jahre bei vielen Fans ganz anders verlaufen  WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Warum ist dieses Rennen besonders? Das erste World First Race von WoW: Midnight bringt gleich ein paar Besonderheiten mit sich, die es von anderen Rennen der Vergangenheit unterscheidet. Das sind vor allem:

  • Viele Addons sind nicht mehr zulässig. Gerade starke Addons wie „WeakAuras“ gehören der Vergangenheit an und können nicht mehr benutzt werden.
  • Es gibt 3 Raids mit unterschiedlich vielen Bossen (1, 6 und 2), sodass an mehreren Fronten an Fortschritt gearbeitet werden kann.

Wie wird der Gewinner ermittelt? Das wird wohl Auslegungssache sein. Da es drei unterschiedliche Raids gibt, könnte es theoretisch für jede Raid-Instanz einen eigenen Gewinner geben. Gemeinhin gilt aber der finale Kampf im Marsch auf den Sonnenbrunnen, also „Anbruch der Mitternacht“ („Midnight Falls“) als der letzte Boss, der das Rennen entscheiden wird.

Method, Team Lidquid und Echo wollen den Sieg

Wo kann man zuschauen? Falls ihr den Profis live dabei zuschauen wollt, wie sie versuchen, die härtesten Bosse in World of Warcraft zu bezwingen, könnt ihr hier in die Live-Streams reinschauen, sobald diese verfügbar sind:

Was ist das Problem am World First Race? Schon seit vielen Jahren gibt es die Beschwerde, dass das „World First Race“ nicht vollkommen fair abläuft. Das liegt daran, dass dieses Rennen von Blizzard nicht offiziell unterstützt wird. Aufgrund unterschiedlicher Zeiten bei den Wartungsarbeiten fangen die Spieler in Europa und den USA zu verschiedenen Zeitpunkten an. In der Regel haben die amerikanischen Spieler hier einen zeitlichen Vorsprung von rund einem halben Tag.

Mehr rund um WoW:
1
WoW: So bekommt ihr garantierte Ausrüstung mit Itemlevel 259
von Cortyn
2
WoW: 5 Tiefen-Tricks – So schafft ihr Delves auf Stufe 11 ganz locker
von Cortyn
3
WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch
von Cortyn

Allerdings gibt es auch keine einfache Lösung für das Dilemma, denn wenn man einfach „die Zeit bis zum Kill“ nehmen würde – also bei den Europäern 12 Stunden abzieht – ist das auch nicht gerecht. Denn in vielen Fällen haben die Amerikaner noch mit Bugs zu kämpfen, die dann in der EU bereits behoben sind. Außerdem profitiert der zweitplatzierte in der Regel davon, dass sie die Strategien des Siegers nachahmen können.

Doch auch trotz dieser kleinen Ungereimtheit erfreut sich das „Race to World First“ immer großer Beliebtheit und wird von Fans auf der ganzen Welt verfolgt. Mal sehen, wie lange es dieses Mal dauert, bis alle 9 Bosse des ersten Raid-Tiers im Dreck liegen.
Falls ihr selbst auch mythisch Raiden wollt, aber es mit der Ausrüstung noch nicht ganz reicht, haben wir hier 5 Tipps, mit denen ihr auch 11er-Tiefen spielend leicht bewältigt.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Human Salute with Valeera title titel 1280x720

WoW: 5 Tiefen-Tricks – So schafft ihr Delves auf Stufe 11 ganz locker

WoW Xalatath Statue human male beg titel title 1280x720

WoW: Fan kauft Xal’atath in Lebensgröße, bezahlt dafür nur 300 $ und macht alle neidisch

WoW Chests Night Elf Laugh titel title 1280x720

WoW: So bekommt ihr garantierte Ausrüstung mit Itemlevel 259

WoW Draenei Thrice Exiled titel title 1280x720

Ein NPC beweist im Alleingang, wie viel Liebe in WoW Midnight steckt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx