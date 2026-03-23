WoW: 5 Tiefen-Tricks – So schafft ihr Delves auf Stufe 11 ganz locker

Ihr habt Probleme in den Tiefen von World of Warcraft? Mit unseren 5 Tricks wird der Besuch viel einfacher – und die Beute ist euch gewiss.

Die Tiefen sind in World of Warcraft zu einer wahren Säule des Endgame-Contents geworden. Vor allem Solo-Fans haben über diese „Mini-Dungeons“ die Möglichkeit, sich richtig gute Ausrüstung zu verdienen, an die sie auf andere Weise gar nicht gelangen könnten. Das macht die Tiefen so lukrativ, dass sogar Raid-Fans und ab und an mal reinschauen sollten, um sich etwa garantierte Beute mit Itemlevel 259 zu sichern.

Doch die Tiefen haben sich seit ihrer ersten Einführung zu Beginn von The War Within ein wenig verändert. Falls ihr noch nicht genau wisst, worauf ihr in den Tiefen eigentlich achten solltet, haben wir hier 5 Tipps für euch.

Kleine Schätze sammeln

In jeder Tiefe gibt es ungefähr 10 kleine Schätze – manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Das sind Stoffbeutel mit einer blauen Umrandung, die ihr auf dem Boden sehen könnt. Sie liegen häufig abseits des Hauptweges.

In The War Within waren diese Schätze nach einer Weile relativ nutzlos, in Midnight haben sie jedoch immer einen spielerischen Wert – das liegt an ihrem Inhalt.

Kleine Schätze enthalten nämlich, zusätzlich zu Leerenlichtmergel, Ressourcen und Erfahrung für Valeera eine neue Sache:

Buffs.

Jeder kleine Schatz enthält eine goldene Kugel, die eurem Charakter verschiedene Stärkungseffekte verleihen kann. Diese Boni gelten jeweils nur für die aktuelle Tiefe, halten aber über den Tod hinaus und können mitunter drastische Unterschiede bewirken.

Diese blauen Beutel enthalten nicht nur Beute – sondern auch starke Buffs!

Die Buffs reichen von einer Erhöhung der Lebenspunkte über eine Reduktion des erlittenen Schadens bis hin zu einer Steigerung eurer Primär- und Sekundär-Attribute. Wer alle kleinen Schätze aufsammelt, kann am Ende einer Tiefe gerne mal 20 % mehr Lebenspunkte, 15 % mehr Meisterschaft, 10 % mehr Tempo und 10 % mehr Primär-Attribut besitzen. Das sind so gravierende Unterschiede, als würdet ihr Ausrüstung tragen, die 10 bis 30 Level über eurer aktuellen Ausrüstung liegt.

Das umfasst übrigens auch das Lagerfeuer, das Valeera am Anfang aufstellt. Benutzt es, denn es gewährt ebenfalls einen 10-Minuten-Buff, der euer Primär-Attribut um 5 % erhöht.

Eigene Skillung nur für Tiefen

Tiefen sind ein Pfeiler des Endgames in World of Warcraft – mit Midnight noch mehr als in The War Within. Dementsprechend solltet ihr die Tiefen auch betrachten. Für die allermeisten Spielerinnen und Spieler ist es üblich, verschiedene Talent-Spezialisierungen für unterschiedliche Inhalte zu besitzen.

Man hat eine Talentverteilung für Raids, eine weitere für Dungeons und auch eine für PvP.

Exakt so solltet ihr die Tiefen auch behandeln.

In den Tiefen könnt ihr von Talenten profitieren, die ihr sonst in anderen Spielinhalten quasi nicht nutzen würdet.

Um einfach mal ein Beispiel zu nennen: Als Priester sind Tiefen deutlich entspannter, wenn ihr „Gedanken beherrschen“ als Talent mitnehmt. Das erlaubt es euch nämlich, einen Elite-Gegner quasi als permanentes Pet zu unterwerfen und durch die ganze Tiefe hindurch zu verwenden. Das erhöht nicht nur euren Schaden drastisch, sondern ihr habt auch einen zusätzlichen Tank, auf den die Bedrohung fällt, wenn ihr sie mit „Verblassen“ eigentlich an Valeera abgeben würdet.

Eine Spezialisierung nur für die Tiefen kann sich lohnen.

Gerade zusätzliche Kontroll- und Bewegungs-Effekte sind in den Tiefen Gold wert. Denn manchmal ist es nicht notwendig, einen Feind besonders schnell zu töten. Es kann auch ausreichen, diesen Feind lange genug auf Distanz zu halten, damit Valeera ihn verprügelt.

Nehmt euch Zeit, den eigenen Talentbaum noch einmal genauer zu studieren. Ihr werdet viele Talente finden, die ihr in Dungeons oder Raids verschmäht hättet, doch

Umgebungseffekte nutzen

Eine Sache, die es in The War Within bereits gab, aber in Midnight noch drastisch ausgebaut wurde, sind die Umgebungseffekte in den Tiefen.

Auf den ersten Blick sind das nervige Elemente, die euren Besuch in der Tiefe anstrengender machen. Fallen, denen ihr ausweichen müsst. Spähende Augen, die euch entdecken und kurz danach einen Kegelangriff auf euch feuern. Große Pilze, die ihr entschärfen müsst, bevor sie dann in einem Flächeneffekt explodieren.

In manchen Tiefen bekommt ihr zusätzliche Buttons oder neue Mechaniken – die allermeisten können gegen Feinde benutzt werden.

Der Clou an all diesen Effekten: Sie sind neutral. Das heißt, sie richten sowohl Schaden an euch und Valeera an – aber auch an allen Feinden!

Ihr könnt eine Tiefe drastisch vereinfachen, wenn ihr Feinde regelmäßig in diese schädlichen Effekte zieht und euch selbst so positioniert, dass ihr nicht getroffen werdet. Je nach Schwierigkeit der Tiefe können diese Effekte gerne mal 20 % bis 40 % der Lebenspunkte eines Feindes kosten und damit einen schier unsterblichen Elite-Gegner in viel verdaulichere Größen reduzieren.

Valeera leveln und verwenden

Es klingt simpel und banal, doch kann es einen gehörigen Unterschied ausmachen. Valeera ist eure Begleiterin in den Tiefen und je nachdem, welche Stufe sie bereits erreicht hat, sind Tiefen entweder eine anstrengende Veranstaltung oder ein gemütlicher Spaziergang durch den Park von Silbermond.

Das liegt daran, dass Valeera auf unterschiedliche Arten skaliert:

Zum einen richtet sich ihre Stärke nach eurer Ausrüstung. Wenn euer Itemlevel ansteigt, dann erhöhen sich auch die Werte von Valeera.

Die zweite Skalierung ist über ihr Level. Während Valeera auf den ersten 10 Stufen noch neue Fähigkeiten lernt, bekommt sie auf allen darauffolgenden Stufen eine prozentuale Steigerung ihres Schadens (oder ihrer Heilung als Heiler oder der Lebenspunkte als Tank).

Falls ihr also das Gefühl habt, dass Valeera noch nicht ihr gesamtes Potenzial entfaltet, besucht ein paar Tiefen und levelt sie. Das geht auch mit Zweitcharakteren (am besten ebenfalls auf der Maximalstufe), da eure Valeera auf allen Charakteren den gleichen Fortschritt besitzt.

Je höher das Level von Valeera, desto mehr Schaden verursacht sie – der Anstieg ist ziemlich drastisch.

Früher oder später dürftet ihr damit konfrontiert werden, dass Valeera deutlich mehr Schaden verursacht als ihr selbst. Das macht Tiefen deutlich entspannter und sorgt auch dafür, dass ihr in DPS-Spezialisierung gerne mal die Bedrohung an Valeera abgebt, was den Kampf noch viel entspannter macht – selbst wenn sie kein Tank ist.

Denkt aber auch daran, Valeera mit den passenden Kuriositäten auszurüsten, damit ihr das meiste aus ihr rausholen könnt.

Zusätzlich dazu kann es eine valide Strategie sein, einfach wegzurennen, wenn ein Kampf chancenlos erscheint. Lasst Valeera die Feinde weiter verprügeln, während ihr Distanz aufbaut. So lässt sich ein vermeintlich chancenloser Kampf oft noch gewinnen, da Valeera Feinde unter 30 % oft einfach direkt hinrichtet.

Mega-Buffs nutzen

Zusätzlich zu den kleinen Stärkungseffekten, die ihr aus den Schätzen bekommt, könnt ihr deutlich größere Buffs am Ende einer Tiefe erlangen. Denn in den finalen Belohnungskisten können epische Gegenstände sein, die beim Aufheben sofort verbraucht werden.

Diese Effekte sind deutlich stärker und sind in eurer nächsten Tiefe aktiv – solange ihr diese Tiefe innerhalb der nächsten 24 Stunden (Spielzeit, nicht reale Zeit) abschließt.

Es gibt unterschiedliche Effekte, die allerdings in ihrer Stärke alle recht ähnlich sind. Wir reden hier von Boni im Bereich von 10 % auf euer Primärattribut.

Es ist nicht garantiert, dass ihr einen solchen Buff am Ende der Tiefe erhaltet – wenn ihr ihn aber einsammelt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr bei eurer nächsten Tiefe nicht noch eine Stufe höher auswählt und eine größere Herausforderung angeht.

Beachtet, dass diese Boni auch mit den kleinen Schätzen stapelbar sind. So werdet ihr noch mächtiger und könnt, unter Berücksichtigung aller anderen Tipps, auch gut und gerne Tiefen schaffen, deren empfohlenes Itemlevel 20 oder mehr Stufen über dem liegt, was ihr eigentlich tragt.

Tiefen bieten nicht nur interessantes Gameplay und eine schöne Möglichkeit, solide Ausrüstung für den eigenen Charakter zu sammeln – sie können sogar die mitunter beste Ausrüstung im Spiel einbringen. Denn jede Woche könnt ihr ein garantiertes Hero-Item mit Gegenstandsstufe 259 abstauben, wenn ihr diesen Tipp befolgt.