WoW: So bekommt ihr garantierte Ausrüstung mit Itemlevel 259

Ihr wollt schnell gute Ausrüstung in World of Warcraft? Eine simple Methode gibt euch jede Woche einen heldenhaften Gegenstand der Stufe 259.

Die Jagd nach der besten Ausrüstung ist für viele eine große Motivation in World of Warcraft. Gerade zum Anfang können einzelne Ausrüstungsteile einen großen Unterschied ausmachen. Starke „Held“-Ausrüstung gehört dabei schon fast zum Besten, was es gibt. Wir verraten euch, wie ihr ein garantiertes Item auf Stufe 259 erlangt, das ihr sicher noch eine ganze Weile verwenden werdet – und ihr könnt es sogar im Alleingang holen und seid nicht auf eine Gruppe angewiesen.

Wo gibt es Beute mit Level 259? Die simple Antwort: aus einer Tiefe, mindestens Stufe 8. Damit ihr sie ergattern könnt, benötigt ihr allerdings zuvor eine epische Schatzkarte. Diese garantiert bei Benutzung nämlich, dass in eurer nächsten Tiefe eine besondere Kiste am Ende wartet. Wenn diese Tiefe mindestens Stufe 8 hat, winkt aus der Kiste ein Gegenstand der „Held“-Kategorie – also Stufe 259.

Wie kommt man an die Schatzkarte? Eure erste Schatzkarte könnt ihr euch relativ leicht verdienen – auch wenn das ein wenig Zeit benötigt. Dafür müsst ihr mit dem „Beute“-System interagieren und so viel Fortschritt sammeln, dass ihr von Astalor die Aufgabe „Eine alptraumhafte Aufgabe“ erhaltet.

Für diese Quest müsst ihr 3 Beute-Jagden auf der Schwierigkeit „Alptraum“ erledigen. Das ist innerhalb von wenigen Minuten möglich, wenn ihr unsere Tipps zum schnellen Abschließen von Beute-Jagden benutzt.

Als Belohnung winkt ein „Strahl der Hoffnung“. Diesen setzt ihr in der nächsten Tiefe ein, in der Nähe des Erholungspunktes (der „Versammlungsstein“ in der Tiefe, der euch ein zusätzliches Leben gewährt).

Dieses Item beschert euch guten Loot.

Das beschwört den Tiefen-Boss Nullaeus. Es ist egal, ob ihr ihn bezwingt oder sterbt, er hinterlässt am Ende einen kleinen Schatz, in dem garantiert die Schatzkarte enthalten ist.

Verwendet die Schatzkarte beim nächsten Besuch einer Tiefe (Stufe 8 oder höher) und freut euch am Ende über eine zusätzliche Belohnungskiste!

Jede Woche garantierter Loot

Kann man das jede Woche wiederholen? Ja, wenn auch mit Umwegen. Denn den „Strahl der Hoffnung“ bekommt ihr aus der Beute-Questreihe nur ein einziges Mal. Aber keine Sorge: Ihr könnt ihn auch einfach in Tiefen finden. Er kann sowohl in den kleinen Mini-Schätzen sein als auch in den finalen Belohnungskisten. Außerdem ist es möglich, dass ihr aus den gleichen Quellen auch direkt in den Besitz dieser Schatzkarte kommt.

Solltet ihr dabei gar kein Glück haben, könnt ihr den „Strahl der Hoffnung“ auch von Naleidea für 5.000 Lorenmünzen kaufen – sie steht im Tiefen-Hauptquartier bei den Koordinaten 53 / 78 in Silbermond.

Die Schatzkarte könnt ihr übrigens mit all euren Charakteren farmen, sodass ihr auch auf Zweitcharakteren jede Woche ein starkes Item abstauben könnt. Das ist dann ein relativ hoher Zeitaufwand. Wenn man jedoch bedenkt, dass hierfür keine Gruppe notwendig ist und man das Ganze im eigenen Tempo angehen kann, dürfte das eine lukrative Möglichkeit sein, richtig starke Belohnungen einzuheimsen.

Solange ihr eure Tastatur nicht so belegt habt, wie mein Raidleiter, sollte eine Tiefe der Stufe 8 auch gar keine Schwierigkeit darstellen.