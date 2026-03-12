WoW Guide: So erledigt ihr Beute-Jagden in 5 Minuten

Ihr wollt die Beute-Jagden in World of Warcraft Midnight schnell beenden? Mit diesen Tricks seid ihr in wenigen Minuten fertig.

Eines der neuen Endgame-Features von World of Warcraft Midnight ist die Beute („Prey“), die ihr nach dem Abschluss der Kampagne starten könnt. Hier warten nicht nur schicke Belohnungen, sondern auch ein eingebauter, neuer Schwierigkeitsgrad für die offene Spielwelt. Doch so eine Beute-Jagd kann sich in die Länge ziehen – wenn ihr nicht alle Tricks und Kniffe kennt.

Was sind Beute-Jagden? Das Beute-System („Prey“) ist ein neues Feature von Midnight, das Spielen in der offenen Welt belohnen und gleichzeitig erschweren soll. Ihr werdet nämlich hinterrücks von starken NPCs angegriffen, die ihr am Ende in einer finalen Konfrontation bezwingen müsst, um die Beute-Jagd erfolgreich abzuschließen.

Diese Jagden beginnen beim NPC Astalor in Silbermond, den ihr auf der Karte an seiner roten Markierung erkennt. In seinem Keller vergibt er euch neue Aufträge und schickt euch los, um die entsprechenden Ziele ausfindig zu machen.

Je nach Schwierigkeit dauern diese Beute-Jagden ein wenig länger oder kürzer und geben unterschiedliche Belohnungen.

Bei Astalor in seinem unheimlichen Keller beginnen die Beute-Jagden.

Prey schnell abschließen – in unter 10 Minuten

Eine Beute-Jagd endet, wenn ihr genug Fortschritt gesammelt habt, um den Aufenthaltsort eures Ziels zu bestimmen und es dort in einer finalen Konfrontation zu besiegen. Dementsprechend ist es wichtig, möglichst schnell viel Fortschritt zu erhalten, um rasch zu dieser finalen Konfrontation zu gelangen. Die folgenden Aktionen geben Fortschritt, wenn ihr euch im entsprechenden Gebiet eurer Beute aufhaltet:

Das Plündern von Schätzen.

Das Abschließen von Weltquests.

Das Interagieren mit Pein-Überresten.

Das Plündern von Pein nach einem Überfall.

Das Ausführen eines Gegenschlags nach einem Überfall.

Das Entschärfen von Fallen.

Während alle Optionen hier solide Möglichkeiten sind, wenn ihr eure Jagd einfach „nebenbei“ abschließen wollt, gibt es eine Option, die viel schneller und effizienter ist, als alle anderen: Fallen entschärfen.

Die Fallen sind der schnellste Weg, eine Beute-Jagd abzuschließen.

Wo findet man Fallen? Fallen gibt es in der Regel im ganzen Gebiet verstreut, in dem die Beute-Jagd aktiv ist. Allerdings könnt ihr sie gebündelt an jeweils einem speziellen Ort finden – nämlich dort, wo eine aktuelle „Beute-Weltquest“ aktiv ist. Sobald ihr eine Beute-Jagd annehmt, startet nämlich eine Weltquest im entsprechenden Gebiet, die euch auf die Fährte führen soll.

Der Trick: Schließt diese Weltquest nicht ab. Stattdessen haltet ihr euch in der Nähe dieser Weltquest auf und entschärft die Fallen, die ihr dort findet. Das hat eine ganze Reihe von angenehmen Nebeneffekten, die geschehen können.

Was passiert beim Entschärfen einer Falle? Wenn ihr eine Falle entschärft, dann können mehrere Dinge geschehen, zusätzlich zum Fortschritt der Beute-Jagd:

Ihr entschärft die Falle ohne weiteren Effekt.

Die Falle zündet und ihr müsst einem Flächen-Effekt ausweichen.

Ein Überfall beginnt – euer Beute-Ziel greift euch an.

Ein Pein-Elementar erscheint und muss bekämpft werden (kann auch einen Überfall auslösen).

Ihr erhaltet die entschärfte Falle.

Gerade die entschärften Fallen sind besonders wertvoll. Denn sobald ihr in einen Überfall verwickelt werdet, also euer Ziel euch direkt angreift, könnt ihr die entschärfte Falle einfach auf das Ziel werfen, um es sofort zur Flucht zu zwingen.

Der Gegenschlag im roten Nebel gibt noch einmal zusätzlichen Fortschritt.

Überfall und Gegenschlag – Alles perfekt ausnutzen

Grundsätzlich ist ein Überfall der größte Boost für euren Fortschritt. Nachdem ihr einen Überfall zurückgeschlagen habt, solltet ihr aber nicht direkt weiterziehen, sondern euch genau umschauen:

Plündert den Pein-Überrest. Dieser liegt an der Stelle, wo ihr den Überfall zurückgeschlagen habt. Die Ressource ist wichtig für Belohnungen und gewährt Fortschritt.

Schaut euch direkt nach dem Überfall genau um. In dem Moment, wo ihr euer Ziel besiegt, bewegt sich nämlich eine rote Kugel in schneller Geschwindigkeit in eine zufällige Richtung. Dort findet ihr einen dünnen, rötlichen Nebel. Wenn ihr diesen Nebel erreicht, könnt ihr dort euer Beute-Ziel finden, das sich gerade erholt. Interagiert mit dem Ziel im roten Nebel, um noch einen Gegenschlag auszuführen – das gibt weiteren Fortschritt.

Wenn ihr diese Tipps beachtet, könnt ihr euren Beute-Fortschritt innerhalb von 3-5 Minuten maximieren und werdet von Astalor darüber informiert, dass ihr das Ziel nun ausschalten könnt. Dann müsst ihr nur noch an den Ort der finalen Konfrontation reisen, den Kampf gewinnen und könnt die Jagd abgeben.

Wenn ihr all das beachtet, könnt ihr die Jagden innerhalb von 5-10 Minuten abschließen und so recht schnell „abfarmen“. Das kann sich durchaus lohnen, denn gerade auf höherer Schwierigkeit belohnen Jagden mit solider Ausrüstung (auch für Twinks) und ordentlich Währung wie zum Beispiel Leerenlichtmergel, die man auch in rauen Mengen für das Housing braucht.