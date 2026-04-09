Seit World of Warcraft endlich das Housing-System eingeführt hat, verkünsteln sich die Spieler nach Strich und Faden. Eine Spielerin hat sich Inspiration jetzt ausgerechnet bei Counter-Strike 2 geholt.

Was an Counter-Strike 2 hat die Spielerin inspiriert? Die Spielerin @woweden postete via X.com Screenshots von ihrem Haus in World of Warcraft. Speziell ist dabei das Innere zu sehen, dass sie nach einer Map aus Counter-Strike 2 modellierte: Dust 2.

Natürlich handelt es sich dabei nicht um die komplette Map, aber immerhin um einen Ausschnitt dieser. Zu sehen sind unter anderem Fässer, Marker, ein steiler Abschnitt der enthaltenen Straße und ein Gans-Graffity.

@woweden schreibt in ihren Posts, dass Dust 2 in WoW nachzubauen vermutlich ihr schwierigstes Design bisher war. Beim Bau gab es wohl auch konkrete Probleme wie störrische Teppiche und Steine. Und sie weiß nicht, ob sie den Build nicht komplett zerstört, wenn sie das Haus das nächste Mal betritt.

Video starten WoW: Housing-Cinematic im WildStar-Flair Autoplay

Rush-B in WoW

Was ist besonders an Dust 2? Laut leetify ist Dust 2 aktuell die zweitmeist gespielte Map in Counter-Strike 2, direkt nach Mirage. Den Top-Spot belegte sie zuletzt im April 2024. Dust 2 an sich ist eine der bekanntesten FPS-Maps weltweit. Zudem ist sie laut PCGamesN eine der, wenn nicht die am besten gebalancte Map im Game.

In einem Reddit-Post diskutieren die Spieler ebenfalls die Popularität von Dust 2. NeatDurain meint dazu, die Karte sei sehr bekannt und es sei entsprechend einfacher, mit zufälligen Gruppen doch noch was zu reißen. Eventuell ist an der Theorie, dass man dort oft in zusammengewürfelten Teams landet, etwas dran: NotInNewYorkBlues schreibt, man solle mit zwei Freunden spielen, um Dust 2 möglichst zu vermeiden.

So sieht die Map übrigens im Original aus im Vergleich zur Version in WoW von @woweden:

Das Original… … die WoW-Version!

Wie findet die Community das? In den Kommentaren feiern die Spieler den Housing-Build und der ein oder andere outet sich als Counter-Strike-2-Fan. @arismith1213 fragt zum Beispiel, ob man das Haus mal besuchen könnte. Erbauer @woweden bejaht, allerdings ist zu bedenken, dass nicht klar ist, ob der Build ohne Probleme betreten werden kann. @qyayayaq wiederum hofft, dass als nächstes die aktuell beliebteste Map nachgebaut wird: Mirage.

Es meldet sich auch @PHRISK3D zu Wort, eine Entwicklerin. Sie schreibt, sie habe bereits an Counter-Strike 2, aber auch World of Warcraft mitgearbeitet und findet den Housing-Build super. Andere Spieler freuen sich wiederum, dass sie jetzt das Kommando Rush-B in WoW ausführen können und einer schreibt, die WoW-Version könnte auch einfach aus Spongebob sein.

Zum Release des Housing-Systems sorgte das übrigens nicht nur für schöne Eigenheimkreationen, sondern auch für Frust. Das System war für viele Leute nicht zugänglich und schwer verständlich. Später erhörte Blizzard auch die Gebete vieler und senkte die In-Game-Kosten um teils 93%. Housing ist allerdings nur ein neues Feature aus der zuletzt erschienen Erweiterung Midnight. Falls ihr übrigens grundsätzlich lieber Häuser baut, statt in Raids abzuhängen und trotzdem gut gerüstet sein wollt, haben wir hier eine Item-Empfehlung für euch: In WoW könnt ihr euch jetzt starkes Epic mit Itemlevel 259 verdienen, ohne auch nur einen Fuß in einen Raid setzen zu müssen