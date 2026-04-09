In WoW könnt ihr euch jetzt starkes Epic mit Itemlevel 259 verdienen, ohne auch nur einen Fuß in einen Raid zu setzen

In WoW: Midnight ist das Dungeon-Ereignis gestartet. Mit dabei eine Quest, die euch mit epischer Raid-Beute belohnt. Was ihr dafür genau tun müsst, verraten wir euch in der Meldung.

Wie bekomme ich das epische Beutestück? Reist ins Zentrum von Silbermond, um euch in der modernisierten Hauptstadt von WoW: Midnight von Erzmagier Aethas Sonnenhäscher die Quest Abgesandter des Krieges abzuholen. Für diese Aufgabe sollt ihr 4 beliebige Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch abschließen.

Wenn euch das gelungen ist, holt ihr euch beim Erzmagier eure Belohnung ab: eine Truhe mit Schätzen von Quel’Thalas. In dieser kann wiederum ein zufälliges, heroisches Ausrüstungsteil mit Itemlevel 259 liegen. Zum Pool gehören dabei alle Beutestücke aus den Raid-Instanzen von Saison 1, mit einer Ausnahme: Teile der aktuellen Tier-Sets könnt ihr auf diese Art nicht erhalten.

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Mit etwas Glück zum Wunsch-Epic

Mit etwas Glück könnt ihr über die Quest aber euer noch fehlendes Wunsch-Item verdienen, wie das Schmuckstück Blick des Alnsehers (liefert Plus für Meisterschaft und gewährt euren Angriffen und Heilungen die Chance, euren Primärwert zu steigern), für das ihr normalerweise Chimaerus im Traumriss besiegen müsst.

Beachtet, dass ihr die mythischen Dungeons für die Erfüllung der Quest auf jeder Stufe angehen dürft. Ihr könnt also auch einfach ohne extra Schlüsselsteine losziehen und die Instanzen in vier schnellen Runden auf Mythisch 0 säubern. Nebenbei erzielt ihr so diese Woche Fortschritte für den Dungeon-Bereich der Großen Schatzkammer, die euch zum Start der nächsten ID dann mit weiterer Beute belohnt – 4 Runs reichen bereits für 2 Freischaltungen.

Was bringt das Event noch? Das Event bringt nicht nur die Quest Abgesandter des Krieges nach Silbermond, ihr erhaltet in allen Dungeons von Midnight auch zusätzliche Beute. Das gilt aber nur, wenn ihr den jeweiligen Endboss besiegt. Der hat dann eine zusätzliche Belohnung für euch im Loot-Beutel. Das aktuelle Event ist also perfekt für alle, die jede Woche gerne einige entspannte Dungeons laufen.

Wer statt Dungeons lieber die knackigsten Raids von Azeroth besucht, hat seit dem Start von Midnight-Saison 1 sicherlich das Rennen um die weltweit ersten Kills verfolgt. Seit dieser Woche gibt es einen dominanten Gewinner, der L’ura vor allen anderen Profis besiegen konnte: World First! Team Liquid holt sich den Sieg, dieses Mal sogar wirklich