6 PC-MMORPGs einer großen Firma schwächeln, machen zusammen weniger Umsatz als ein Mobile-Game

Über die vergangenen 28 Jahre hinweg hat sich das südkoreanische Unternehmen NCsoft als einer der wichtigsten Betreiber von Online-Rollenspielen etabliert. Seit einiger Zeit kriselt es jedoch beim Publisher und Entwickler, und das liegt zu einem großen Teil an den PC-MMORPGs.

Wie steht es um NCsoft? Es gibt immer mehr Hinweise oder sogar Belege dafür, dass der südkoreanische Publisher und Entwickler in einer handfesten Krise steckt:

Aion 2 ist der große Hoffnungsträger bei NCsoft:

Es fehlen frische Erfolge auf dem PC

Was ist der Grund für die Krise? Wenn man sich das aktuelle Line-up der PC-MMORPGs von NCsoft anschaut, dann fällt auf: Abseits von Throne and Liberty sind alle anderen Säulen des Unternehmens zwölf oder noch viel mehr Jahre alt:

Lineage (September 1998)

Lineage 2 (Oktober 2003)

Guild Wars (April 2005)

Aion (September 2009)

Blade & Soul (Juni 2012)

Guild Wars 2 (August 2012)

Erklären lässt sich das durch gleich mehrere Gründe.

Zum Ersten, weil einige MMORPG-Projekte wie Tabula Rasa (2007) und WildStar (2014) mangels Erfolg zwischenzeitlich eingestellt wurden.

Zum Zweiten, weil es über die vergangene Dekade hinweg einen klaren Fokuswechsel von NCsoft auf Mobile gab.

Und zum Dritten, weil die Entwicklung von Throne and Liberty über mehr als eine Dekade lief und in dieser Zeit viele Ressourcen gebunden hat.

Die offiziellen Umsatzzahlen von NCsoft spiegeln das Alter der aktuellen PC-MMORPGs sowie den Fokus auf Mobile seit Jahren wider. Laut des Finanzberichts für das 4. Quartal 2024 (via ncsoft.com) soll allein das Mobile-Game Lineage M im gesamten Jahr 2024 mehr Umsatz gemacht haben als Guild Wars 2, Blade & Soul, Aion, Lineage 2 sowie Lineage zusammen. Ähnlich sah es 2022 sowie 2023 aus.

Obendrauf kommen dann aber auch noch die weiteren Mobile-Spinoffs Lineage 2M, Lineage W und Blade & Soul 2, wodurch der Mobile-Sektor von NCsoft unterm Strich auf ein Vielfaches der Umsätze der PC-Sparte kommt.

Doch auch im Mobile-Bereich fehlt es an neuen Releases. Von 2022 bis 2024 ist der Gesamtumsatz durch die Mobile-Games um mehr als die Hälfte eingebrochen.

Was bringt die Zukunft? Mit Aion 2 gibt’s aktuell nur ein neues Projekt von NCsoft, das tatsächlich einen Release-Zeitraum besitzt. Weitere Spiele wie Project LLL (ein SciFi-MMO-Shooter), Tactan: Knights of the Gods (RTS-MMO), das Horizon-MMO oder das MMORPG Project E sind teils schon seit Jahren angekündigt, und es ist unklar, ob eines davon zu den eingestellten Entwicklungen gehört oder ob sich alle noch in der Produktion befinden.

Und dann gibt es da ja noch die beiden Spiele, die bei ArenaNet entstehen sollen: Guild Wars 3 sowie ein AAA-Spiel, das in Unreal Engine 5 entwickelt wird. In beiden Fällen dürfte sich der Release noch mehrere Jahre weg befinden. Mehr dazu: ArenaNet sucht Verstärkung für „unangekündigtes Projekt“ – Was ist mit Guild Wars 3? Kurzum: NCsoft steuert fürs Erste weiter auf schwierige Zeiten zu.