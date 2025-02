Der größte MMORPG-Release für 2025 ist gerade geplatzt

Das Jahr 2025 steht nicht im Zeichen der großen MMORPG-Releases und mit Aion 2 ist nun auch der wichtigste Titel verloren.

Welcher Release ist geplatzt? Das MMORPG Aion 2 war wohl der große Titel, auf den sich alle Fans des Genres gefreut haben. Die Gründe dafür findet man schon in der Entwicklung:

Mit NCSoft als Publisher und Entwickler arbeiten erfahrene MMORPG-Entwickler an Aion 2

Das MMORPG soll mit der hübschen und bei Gamern beliebten Unreal Engine 5 entwickelt werden

Über 300 Mitarbeiter sollen an dem Projekt arbeiten, damit bis zum Release alles glattgeht

Auch das MMORPG selbst klingt interessant. Aion 2 ist der Nachfolger des beliebten Aion und spielt 900 Jahre davor. Es hat keine Klassenbeschränkungen und sollte sich ursprünglich verstärkt an ein internationales Publikum richten. Der Fokus lag auf Story- und PvE, während PvP zwar vorhanden sein sollte, war es immer nur als Beiwerk gedacht.

Jetzt ist der Release von Aion 2 im Westen für dieses Jahr geplatzt und Mitschuld trägt ausgerechnet Throne and Liberty.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aion 2 sehen:

Erstmal kein Release im Westen

Was hat sich bei der Entwicklung verändert? Bislang wurde von Seiten NCSoft immer das zweite Halbjahr 2025 als Startdatum für Aion 2 kommuniziert. Nun haben die Entwickler in ihrem Conference Call mit den Investoren des Unternehmens öffentlich über die laufenden Projekte gesprochen.

Dabei kamen sie auch auf Aion 2 zu sprechen: „Wie versprochen, soll das MMORPG Aion 2 noch in diesem Jahr zunächst in Korea und Taiwan erscheinen.“ Das MMORPG erscheint also erstmal nur in Korea und Taiwan und nicht global, wie zuvor angenommen.

Wann es im Westen so weit sein wird, ist hingegen nur grob bekannt: „Der globale Service des Spiels wird in kurzer Zeit auf der Grundlage der Geschäftserfahrungen von Throne and Liberty implementiert werden.“

Was soll das bedeuten? Wenn NCSoft mit Aion 2 den gleichen Weg gehen möchte wie mit MMORPG Throne and Liberty aus dem gleichen Haus, wird das MMORPG erstmal eine Weile in Asien laufen, bevor es dann in den Westen kommt. Bei Throne and Liberty lagen etwa 9 Monate zwischen dem Release in Asien und dem Rest der Welt (via NCSoft.com).

Für den westlichen Release würden zudem viele Spielmechaniken angepasst werden, die das MMORPG weniger zeitaufwendig machen, und es würde dafür gesorgt werden, dass es weniger als unfair empfundene Mechaniken gibt, als in der Originalversion aus Asien. Auch die Monetarisierung des F2P-MMORPGs könnte sich unterscheiden.

In Korea und Taiwan soll das Marketing für Aion 2 im 2. Quartal anlaufen. Hier werden wir erstmals richtig sehen können, was hinter dem MMORPG steckt. Von den 6 MMOs, auf die sich MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz gefreut hat, sind somit nur noch 5 übrig. Welche da sind, erfahrt ihr hier: Welche MMOs rocken 2025? Auf 6 Spiele freue ich mich besonders