Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia ist jetzt viel hübscher, kommt bald auf neuer Plattform

Albion Online feiert den Release von Update „Radiant Wilds“ und bereitet sich auf das Debüt auf Xbox vor. MeinMMO fasst euch zusammen, was ihr zum Erfolgs-MMORPG aus Deutschland wissen müsst.

Was bringt das neue Update? Am 13. April 2026 ist „Radiant Wilds“ für Albion Online erschienen und fokussiert sich vor allem auf die visuelle Überarbeitung der gesamten Welt des MMORPGs. Die Entwickler versprechen unter anderem eine verbesserte Beleuchtung, überarbeitete Vegetation, optimierte Bodentexturen und neue Wassergraphiken.

Weiterhin soll es spürbare Optimierungen für die Performance und Stabilität des Spiels geben. Speziell großangelegte Kämpfe mit vielen Charakteren sollen reibungsloser und stabiler laufen. Alle Details zur visuellen Überarbeitung und zu den Leistungsverbesserungen findet ihr auf der Übersicht zu „Radiant Wilds“ auf albiononline.com.

Was ist noch Teil des Updates? Zu den weiteren Highlights von „Radiant Wilds“ gehören

das neue Waffenlager, bietet die Möglichkeit, effektive Builds basierend auf den Daten anderer Spieler zu entdecken

Erweiterung der Arena durch einen 1v1-Solo-Modus, in dem Spieler in Best-of-Three-Duellen gegeneinander antreten

Verbesserung der Controller-Unterstützung mit Funktionen wie ein neues Controller-HUD, ein Controller-Layout für das Hauptmenü, Kreismenüs sowie eine verbesserte Zielsteuerung

Optimierungen für das Schicksalsbrett und die Kampfreittiere sowie die Einführung einer Funktion, um allen Loot per Knopfdruck gleichzeitig einzusammeln

Die offiziellen, deutschen Patch Notes mit allen Neuerungen findet ihr auf der offiziellen Webseite von Albion Online.

Video starten Albion Online: Radiant Wilds Update im Trailer Autoplay

Nächstes Ziel: die Xbox

Was bringt die nahe Zukunft? Albion Online erscheint am 21. April 2026 für Xbox Series X|S. Dank Cross-Progression sowie Free2Play-Modell könnt ihr eure bereits bestehenden Accounts und Charaktere auf der neuen Plattform nahtlos weiterspielen.

Da alle Spieler – egal ob auf Xbox, PC oder Handy – auf denselben Servern spielen, ist jederzeit auch Crossplay mit euren Freunden möglich.

Begleitet wird der Xbox-Start von einem Event, bei dem ihr bis zum 27. April 2026 besondere Twitch Drops abgreifen könnt. So erhaltet ihr die Truhen:

Meldet euch bei dem Albion Online Account an, auf dem ihr die Drops erhalten möchtet

an, auf dem ihr die Drops erhalten möchtet Verbindet euren Twitch- und Albion-Online-Account unter albiononline.com/twitch

Schaut einem beliebigen Creator in der Albion Online Kategorie zu, um doppelte Community-Truhen zu erhalten, oder schaltet bei einem Mitglied des Albion Online Creators Program ein, um gleichzeitig reguläre und Noble Community-Truhen freizuschalten

zu, um doppelte zu erhalten, oder schaltet bei einem Mitglied des ein, um gleichzeitig reguläre und freizuschalten Fordert eure Truhe auf Twitch an und öffnet sie über euer Ingame-Postfach!

Was muss ich zu Albion Online wissen? Das fast 9 Jahre alte MMORPG stammt von den Entwicklern von Sandbox Interactive aus Berlin und gehört zu den wenigen Positivbeispielen, wenn es um erfolgreiche, via Crowdfunding finanzierte MMORPGs geht. Die Spielerzahlen stiegen über die vergangenen Jahre hinweg stetig.

Den größten Spielerzuwachs brachte 2024 der erste EU-Server, der sich nicht nur auf die gleichzeitig aktiven Nutzer, sondern auch auf die Zuschauerzahlen auf Twitch enorm positiv ausgewirkt hat.

Albion Online ist dabei aber kein MMORPG für jeden, was vor allem an der isometrischen Perspektive und dem großen Fokus auf PvP sowie Sandbox liegt. Über die vergangenen Jahre hinweg kamen aber auch immer mehr PvE-Inhalte auf die Server und das Spiel wurde zugänglicher. Vergangenes Jahr sprach einer der Entwickler über das Geheimnis des Erfolgs von Albion Online: Entwickler verrät, welches Feature aus Albion Online ein „Geniestreich“ für das Genre der Sandbox-MMORPGs ist