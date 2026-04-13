Spieler aus WoW präsentiert die ultimative Lösung, um alle Tank-Probleme für immer zu lösen

Seit es WoW gibt, suchen Schadensausteiler und Heiler händeringend nach einem Tank. Dabei sind alle Bausteine für den – aus unserer Sicht – perfekten Lösungsvorschlag eines Spielers bereits im Blizzard-MMORPG vorhanden.

Was ist überhaupt das Problem? Wer in WoW und anderen MMORPGs die Rolle des Tanks übernehmen möchte, braucht häufig ein dickes Fell. Die Gruppe kommt nicht schnell genug durch den Dungeon? Der Tank pullt zu langsam und vorsichtig! Schadensausteiler sterben durch Aggro? Lern2Play, Tank! Der Tank fängt sich zu viel Schaden ein? Geh bessere Ausrüstung farmen und nutz deine Cooldowns!

Zudem muss er alle Boss-Mechaniken aus dem Effeff und jede Abkürzung kennen. Geht es nicht flott genug oder gibt’s einen Wipe, löst sich die Zufallsgruppe häufig schneller auf als man Orgrimmar buchstabieren kann. Viele WoW-Spieler haben schlicht keine Lust auf solche Erfahrungen und die damit einhergehende Verantwortung. Entsprechend lange müssen Gruppen daher immer wieder auf einen Tank warten.

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Ein Mini-Chrominius, der tankt? Süüüüüß!

Was könnte die Lösung sein? Blizzard hat über die vergangenen Dekaden hinweg mehrfach versucht, die Rolle des Tanks lohnenswerter zu gestalten. Von den nach Vanilla-WoW dazugekommenen Klassen können fast alle (Todesritter, Mönch, Dämonenjäger) tanken. Nur der Rufer ist auf Heilung und Schaden beschränkt. Zudem winken zusätzliche Belohnungen, wenn man sich in der Gruppensuche für eine Rolle anmeldet, die gerade unterbesetzt ist.

Geholfen haben diese Maßnahmen nur bedingt.

Wenn es nach einem Spieler aus der Community geht, besitzt WoW aber bereits alle Bausteine, die es für die ultimative Lösung der Tank-Krise braucht:

Gnome

Druiden

Pets

Der Vorschlag von Yibby auf Reddit: Gnome können sich zukünftig für die Klasse des Druiden entscheiden und über ihre Gestaltwandlungen die Formen ihrer gesammelten Haustiere annehmen. Statt in Bärform stehen Druiden-Tanks dann beispielsweise als Chrominius, Lil’Ragnaros, Baa’l oder Jiggles vor ihren Gegnern. Wie süß wäre DAS denn bitte?!

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Wie bewertet die Community den Vorschlag? Die mehr als 2.900 Daumen hoch und mehr als 130 Kommentaren in 13 Stunden zeigen, dass der Vorschlag von Yibby richtig gut ankommt.

_toadsy erklärt etwa: „Ich setze mich schon seit Jahren für Gnomen-Druiden mit Tierbaby-Gestalten ein. Als Druiden-Tank-Spieler würde ich zwar kein weiterer Tank sein, aber ich würde sofort das Volk wechseln.“

LumiyaSpellsong schreibt: „Ich setze mich auch schon seit Ewigkeiten für Gnomen-Druiden ein! Ich habe Ende 2005/Anfang 2006 ein Bild erstellt […], um zu sehen, wie das 0,5-Tier-Set für Druiden an meinem Gnomen-Hexenmeister aussehen würde, und ich fand es (und den Druiden) so toll, dass ich dazu eine ganze Reihe von lächerlichen Grafiken für eine Erweiterungsidee entworfen habe […].“ Das Bild findet ihr auf Reddit.

Azsunyx denkt die Idee weiter: „Die Mechagnom-Druiden könnten die ganzen mechanischen Tieren sein … oder ein kleiner Gundam.“

Dangerous_Company584 feiert: „Du bist ein verdammtes Genie. Gebt diesem Mann eine Milliarde US-Dollar.“

Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr als Gnom-Druide über die Rolle des Tanks nachdenken, wenn ihr euch dafür in bestimmte Haustier-Formen verwandeln dürft? Verratet es in den Kommentaren! Wie schwer es Tanks auch jetzt, in WoW: Midnight, haben, zeigt diese Meldung: Tanks in WoW betteln um Gnade, scheitern viel zu oft – nur einer lacht laut