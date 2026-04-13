Blizzard gewinnt gegen Turtle WoW, macht den größten Privat-Server für Classic und das Remaster in Unreal Engine platt

Im September 2025 ging Blizzard vor Gericht gegen die Betreiber des größten Privat-Servers für WoW Classic vor. Jetzt hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Was hat das Gericht entschieden? Blizzard hat vor Gericht gegen die Betreiber von Turtle WoW gewonnen. Das Gericht gab dem Unternehmen hinter Franchises wie Warcraft, Diablo und Starcraft in allen Klagepunkten recht und erwirkte eine einstweilige Verfügung. Die Kernpunkte des Unterlassungsurteils:

Sofortiges Ende des Betriebs: Die Beklagten müssen mit sofortiger Wirkung jegliche Entwicklung, Wartung, Verteilung und Bewerbung ihrer Privat-Server einstellen.

Die Beklagten müssen mit sofortiger Wirkung jegliche Entwicklung, Wartung, Verteilung und Bewerbung ihrer Privat-Server einstellen. Verbot von „Turtle WoW 2.0“: Das Verbot umfasst explizit auch modifizierte Clients und das in der Unreal Engine geplante „Remaster“-Projekt.

Das Verbot umfasst explizit auch modifizierte Clients und das in der Unreal Engine geplante „Remaster“-Projekt. Finanzielle Beschränkungen: Es dürfen keinerlei Spenden oder Zahlungen mehr für diese Projekte entgegengenommen werden.

Es dürfen keinerlei Spenden oder Zahlungen mehr für diese Projekte entgegengenommen werden. Keine Nachfolgeprojekte: Es ist untersagt, Quellcodes, Software oder Social-Media-Accounts an Dritte zu übertragen, um einen „Nachfolger“ von Turtle WoW zu ermöglichen.

Offenbar haben die Betreiber von TurtleWoW bereits unwiderruflich auf ihr Recht verzichtet, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen oder es anzufechten. Stattdessen konnte man sich mit Blizzard wohl auf einen vertraulichen Vergleich einigen, zu dem es bislang aber keine Details gibt. Das vollständige Urteil vom US-Bezirksgericht von Zentral-Kalifornien findet ihr auf courtlistener.com.

Erwarten uns bald weitere Classic-Experimente wie Hardcore?

Video starten WoW Classic: Die Hardcore-Server sind da! Autoplay

Der Weg für offizielles Classic Plus ist frei

Was muss ich zu Turtle WoW wissen? Turtle WoW konnte sich über die vergangenen Jahre hinweg mit dem Versprechen einer kostenlosen Classic-Plus-Erfahrung zu einem der größten Privat-Server-Projekte für World of Warcraft mausern und zeitweise um die 50.000 Spieler anlocken. Im September 2025 ging Blizzard erstmals gerichtlich gegen die Betreiber vor. Fast 8 Monate dauerte es bis zum Urteil.

Classic Plus bedeutet dabei eine Version von WoW, die auf Classic aufbaut und dieses Fundament nach und nach um immer neue Inhalte erweitert, statt den altbekannten Weg in Richtung Burning Crusade, Wrath of the Lich King und Co. einzuschlagen.

Blizzard hat mit seinen Classic-Saisons zwar bereits eine leichte Variante von Classic Plus ausprobiert, ist aber noch nie in die Vollen gegangen. Aufgrund einiger Hinweise und Andeutungen hoffen viele Fans aktuell aber darauf, dass sich genau das dieses Jahr ändern wird und die Entwickler auf der BlizzCon im September eine richtige Classic-Plus-Variante ankündigen.

Dazu würde es sehr gut passen, vorher mit Turtle WoW den größten Konkurrenten für so ein Format aus dem Weg zu räumen. Etwas Vergleichbares hatten die Blizzard-Entwickler bereits mit dem Privat-Server Nostalrius gemacht, bevor sie erstmals WoW Classic ankündigten. Ihr erinnert euch bestimmt – Nostalrius droht: “Blizzard macht Classic-Server oder wir machen es”