MMORPG auf Steam feiert Release, bekommt 81 % positive Reviews: „Das Spiel ist ein echter Geheimtipp“

Am 13. September 2022 hat das kostenlose MMORPG Mist Legacy den Early Access auf Steam verlassen. In den letzten 30 Tagen erhält es fast ausschließlich positive Reviews.

Mist Legacy erschien als Beta-Version bereits am 05. Oktober 2021. Die Entwickler Virtys sind ein kleines Indie-Team aus Kanada. Für sie war von Anfang an klar, dass sie den Early Access nicht ewig beibehalten wollen: „Wir haben nie geplant, für immer im EA zu bleiben“, schreiben Virtys in einer Ankündigung bei Steam.

Riesige Veränderungen bringt das Ende des Early Access nicht mit. Die Hauptstory geht weiter, die Weltkarte wird größer und bietet neue Ressourcen und Herausforderungen. Auch eine komplett neue Zone ist geplant, aber derzeit noch nicht spielbar.

Mist Legacy legt den Fokus aufs RPG

Was ist das für ein Spiel? Mist Legacy rückt das RPG von MMORPG in den Vordergrund und ist in vielen Belangen ein klassisches Rollenspiel, das an Dungeons and Dragons und andere Tabletop-RPGs erinnert. Ihr spielt in der Top-Down-Perspektive, blickt also von oben auf euren Charakter.

Euer Charakter gehört keiner festen Klasse an, sodass ihr ihn frei weiterentwickeln könnt – In jede Richtung, die euch beliebt. Die Entwickler wollen endlose Möglichkeiten schaffen, um Spieler zu unterhalten.

Dabei ist es kein MMORPG wie Lost Ark oder Black Desert, das euch an die Hand nimmt und durch die Welt des Spiels führt. Vieles müsst ihr selbst herausfinden und erkunden. Für einige Spieler zählt es daher als echter Geheimtipp.

Durch den starken Fokus auf das RPG sowie die Möglichkeit, NPCs statt Mitspieler in eure Kämpfe mitzunehmen, eignet sich Mist Legacy hervorragend für Solo-Spieler.

Im Video seht ihr den Trailer von Mist Legacy:

Diese Inhalte bietet Mist Legacy:

Die Stärke eures Charakters basiert auf den Skills, die ihr benutzt.

Rundenbasierte Kämpfe bei denen ihr mit Freunden sowie NPCs spielen könnt

Verschiedene PvE-Inhalte wie Dungeons und Bosse

Kein Klettern oder Springen

Gebiete mit Effekten , die sich positiv oder negativ auf euren Charakter auswirken

, die sich positiv oder negativ auf euren Charakter auswirken Ihr habt unterschiedliche Fähigkeiten je nachdem, wo ihr euch gerade befindet.

Housing

Ein interessantes Crafting-System, bei dem ihr grundsätzlich alles aus allem herstellen könnt und es keine vorgefertigten Baupausen für Gegenstände gibt.

Dennoch gibt es etwas, das die Spieler stört

Obwohl die letzten Bewertungen des letzten Monats zu 81 % und die der gesamten Zeit zu 74 % positiv sind, haben Spieler auch Kritik an Mist Legacy.

Wie bei vielen Free2Play-Titeln bietet auch Mist Legacy einen Ingame-Shop, in dem ihr Items für echtes Geld kaufen könnt. Mit den angebotenen Gegenständen könnt ihr Wartezeit einsparen und euch beispielsweise Erfahrungsboni kaufen. Damit haben einige Fans ein Problem und bezeichnen das MMORPG als „Pay2Win“.

Was sagen die Spieler? Wir haben innerhalb der Steam-Reviews ein paar Kommentare gesammelt, die die generelle Stimmung zusammenfassen:

Nymzaro: „Ich genieße das Spiel bisher, aber es gibt ein großes ABER. Die Notwendigkeit des Shops, um mehr Slots für Gruppenmitglieder zu kaufen, könnte der Untergang des Spiels werden. Man muss 50 € dafür ausgeben, um beide Slots freizuschalten. Das ist ekelhaft.“

Kazul: „Dieses Spiel ist ein echter Geheimtipp.“

Saphy_Gaming: „Von mir eine klare Empfehlung. Lasst euch von der Grafik und dem Tabletop Gameplay nicht abschrecken.“

AHrEJI: „Pay to win 2.0“

Asbel: “ Ich kann dieses Spiel nur Leuten empfehlen, die Solo-Gamer sind und sehr viel Zeit mitbringen.“

Abboriginal: „Tolles RPG, gut geschrieben mit zufälligen Events. Es ist so cool.“

Was sagt ihr zu Mist Legacy? Habt ihr euch das MMORPG bereits angeschaut, oder habt es vor? Wie stark schreckt euch die Kritik am Echtgeld-Shop ab? Findet ihr es gerechtfertigt, den Fokus auf den Shop bei einem Free2Play-Titel stark hervorzuheben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

