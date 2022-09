Mastermind hinter dem MMORPG Everquest macht ein neues Spiel für Amazon – Das sagt er

John Smedley, ein Veteran unter den Entwicklern im MMORPG-Genre, arbeitet aktuell an einem neuen Spiel für Amazon. Offiziell ist es noch nicht angekündigt, doch ein paar Infos haben wir schon.

Er ist der ehemalige CEO von Sony Online Entertainment und später Daybreak Games. Bekannt wurde Smedley durch das MMORPG Everquest von 1999, ein Urgestein des Genres, das den Grundstein für viele weitere Spiele legte.

Noch heute ist Everquest online und sogar via Steam spielbar. Es erhielt insgesamt 25 Erweiterungen. Eine Fortsetzung namens „Everquest Next“ war geplant, wurde aber eingestellt.

Herr der Ringe MMORPG verworfen, jetzt arbeitet er an etwas Neuem

Eigentlich arbeitete Smedley an dem Herr der Ringe MMORPG von Amazon mit, das allerdings verworfen wurde. Die Entwickler konnten sich mit den Eigentümern der Rechte an Herr der Ringe nicht einigen. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, deshalb habe Amazon den Deal beendet. Somit wurde das MMORPG, von dem ihr 2 Jahre lang geträumt habt, gestrichen.

Seit 2017 gehört Smedley zu Amazon. Mittlerweile ist er der Kopf des Entwicklerteams in San Diego. Über sein neues Spiel verrät er nicht viel – Nur, dass es existiert.

„Ich kann nicht sagen, woran ich arbeite. Aber wenn ich morgen einen 500-Personen-Test machen will, kann ich den von meinem Schreibtisch aus starten“, sagt er zu GameSpot. Es könnte also jederzeit losgehen.

Was ist das für ein Spiel? Aus früheren Stellenausschreibungen wissen wir, dass es sich um ein Science-Fiction-MMO und möglicherweise sogar um ein MMORPG handelt. Ausgeschrieben wurde eine Stelle zum Senior Narrative Designer. Dadurch wissen wir ein paar Dinge über das Spiel:

Es soll in einer brandneuen SciFi-Welt spielen

Es wird ein Massively Multiplayer Game

Es werden Mitarbeiter gesucht, die viel Erfahrung in der Entwicklung von MMOs haben

Erfahrung rund um Storytelling in MMORPGs ist erwünscht.

Es soll außerdem ein langlebiges Spiel werden und eine Lebensspanne von mehr als 10 Jahren erreichen, verrät Smedley in einem Interview mit GameSpot.

Was sagt ihr zu dem Thema? Seid ihr traurig, dass das Herr der Ringe MMORPG von Amazon verworfen wurde? Freut ihr euch auf das neue Spiel von John Smedley? Glaubt ihr, es wird ein richtiges MMORPG? Oder zweifelt ihr nun ebenfalls an einem Release? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Vor Kurzem erschien das MMORPG Tower of Fantasy:

Tower of Fantasy: Die besten Builds – So baut ihr ein starkes Team mit euren verfügbaren Charakteren