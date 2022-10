New World: Verfluchter Apophis – So löst ihr die Rätsel-Quest

Im neuen Gebiet Brimstone Sands in New World gibt es in der Hauptgeschichte eine Rätsel-Quest. Bei „Verfluchter Apophis“ müsst ihr die richtigen Runen einlegen und dann einen Schalter betätigen. Wir verraten, wie ihr das Rätsel löst.

Wie löst man „Verfluchter Apophis“? Für die Quest müsst ihr eine geheimnisvolle Grabkammer erkunden. Um diese zu betreten, müsst ihr ein Schalter-Rätsel lösen. Das ist eigentlich ganz einfach:

Wählt beim linken Schalter so lange neue Glyphen, bis „XX“ dort steht

Wählt beim rechten Schalten so lange neue Glyphen, bis „X“ dort steht

Beide Markierungen erkennt ihr daran, dass dann die Quest-Markierung verschwindet

Nun müsst ihr euch umdrehen und einen Schalter aktivieren, der hinter euch liegt. Genau diesen Schalter übersehen aber viele am Anfang und er wird auch im Quest-Text nicht erwähnt. Die Position des Schalters entspricht etwa diesem Blickwinkel:

Auf dem Bild erkennt ihr die beiden richtigen Glyphen und seht ungefähr die Position des Schalters.

Im Anschluss an den Schalter öffnet sich ein Portal, mit dem ihr in das Innere des Gewölbes kommt. Dort könnt ihr den Krug und die Schriftrolle einsammeln und dann zurück nach Neukorsika reisen, um dort Imhotep aufzusuchen und die Quest zu beenden.

Glyphen und Herzjuwelen als Besonderheiten im neuen Gebiet

Was hat es mit den Glyphen generell auf sich? Die Glpyhen spielen eine wichtige Rolle im neuen Gebiet Brimstone Sands. Mit ihnen könnt ihr Portale öffnen und zusätzliche Truhen freischalten. Insgesamt gibt es 26 von ihnen.

Wie das genau funktioniert und wo sich die Glyphen verstecken, verraten wir hier:

New World: So findet ihr die 26 Glyphen in Brimstone Sands

Was erwartet euch noch in Brimstone Sands? Das neue Gebiet enthält einige interessante Quests und sogar ein Feature, über das ihr eine komplett neue Endgame-Fähigkeit lernen könnt: die Herzjuwelen. Diese lassen sich mit der Zeit aufwerten und mit einem nützlichen Effekt versehen.

Ein Blick in das Gebiet lohnt sich also allemal.