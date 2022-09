Ich hab 1.000 € und all meine Hoffnungen in Google Stadia gesetzt – Jetzt ist alles für die Katz

MeinMMO-Autor Jürgen Horn ist am Boden zerstört. Sein “Fluch” killt jetzt schon ganze Spieleplattformen, wie Google Stadia. Dabei hatte er an das Projekt geglaubt.

Was ist überhaupt passiert? Stadia ist bald Geschichte! Das ambitionierte Projekt von Google, mit dem man auf einen teuren PC, ständig vergriffene Spiele-Konsolen und langwierige Downloads verzichten konnte, wird zum Januar 2023 abgeschaltet.

Diese Nachricht hat mich gestern hart getroffen. So sehr, dass ich einfach nochmal zu MeinMMO zurückkam, um mir meine Trauer und meine Enttäuschung von der Seele zu schreiben.

Wer schreibt hier eigentlich? Jürgen Horn war lange Jahre Teil des Redaktionsteams von MeinMMO und wechselte im April 2022 innerhalb von Webedia in eine andere Abteilung. Jürgen ist Stadia-Nutzer der ersten Stunde und hat alle aktuellen Games auf dieser Plattform. Aber Jürgen leidet auch unter einem schrecklichen Fluch, der alles zerstört, was ihm lieb und teuer ist …

“Jetzt killt er schon ganze Plattformen!”

So wurde mir mein Tag ruiniert: Der 29. September 2022 war mein persönlicher Unglückstag. Ich war gerade dabei, abends meine Rollenspielrunde vorzubereiten, da ploppte plötzlich eine Teams-Message auf. Irgendwer hatte mich da markiert.

Unten am Bildschirmrand stand da plötzlich eine Nachricht von Schuhmann mit den Worten “Dein Fluch klappt nicht nur bei Games, sondern sogar bei Plattformen”

Ich dachte erst “Häh, was meint der denn?” Dann dämmerte es mir plötzlich. Mir lief es eisig den Rücken runter und ich scrollte mit zitternden Fingern im Thread hoch. In Gedanken betete ich zu allen Götter und hoffte inständig, dass es doch den Epic-Shop oder EA-Origin erwischt haben möge.

Doch ihr ahnt es schon, es war nicht so. Stattdessen prangte im Thread in Teams eine Message, die den nahen Tod von Stadia verkündete.

Leider wurde nix aus den großen Plänen.

Darum war das für mich so schlimm: Stadia war also doch dem Tode geweiht. Und ja, ich war so naiv und hatte bis zuletzt gehofft, dass Google dem angeschlagenen Streamingdienst eine Art Gnadenbrot gönnen und zumindest für seine treuen Stammkunden am Laufen halten würde.

Aber nix da, Schuhmann beschrieb das so treffend wie grausam mit: “Brot is aus, da gibts nur noch den Gnadenschuss!”.

Was sollte ich nur tun? All meine aktuellen Games, darunter Assassin’s Creed Valhalla, Doom Eternal, ESO und zuletzt das exzellente Cyberpunk 2077 hatte ich auf Stadia gekauft. Dazu kamen noch eine Menge Spiele, die ich bereits im Voraus erworben hatte und noch spielen wollte.

Doom Eternal und Google Stadia – Das klappt ja echt gut

Die wären jetzt bald alle weg. Und auch wenn Google eine Rückerstattung versprochen hat, befürchte ich, dass die Rückzahlung am Ende gar nicht in Echtgeld erfolgt, sondern womöglich in Guthaben bei Google. Und was will ich mit knapp 1.000 Euro für den Play-Store?

Noch schlimmer für mich wäre aber der Verlust meiner Savegames. Gerade bei Cyberpunk 2077 war ich noch nicht mal durch und selbst wenn ich das Spiel bis Januar noch durchballern würde, könnte ich mit meinem Progress dann nicht das angekündigte DLC 2023 zocken. Was für ein Mist!

Außerdem hatte ich mich schon total an Stadia gewöhnt. Der Gedanke, Spiele stundenlang runterzuladen und dann auf den Festplatten Platz zu machen, weil das Ding Unmengen an Gigabytes verschlingt, macht mich wütend. Obendrein musste ich bei Stadia nie Patches laden. Seit ich Vater bin, habe ich nur wenig Zeit für mich, die ich mit Zocken verbringen kann, und die will ich nicht damit verbringen, dass mein Spiel des Abends erst noch ein dickes Update herunterladen muss.

ESO ist auf Stadia und ich kann endlich auf dem Klo meine Geschäfte verrichten

Diese Zeitersparnis war für mich immer der größte Vorteil von Stadia. Und als bekannt wurde, dass die Energiepreise Ende des Jahres stark steigen würden, dachte ich mir noch “Ha, wenigstens kostet das Zocken über Stadia nicht so viel Strom, als wenn die dicke Grafikkarte unter Volllast den ganzen Abend läuft!”

Und dann gab es noch die Zeit, als mein PC verreckt war und ich trotzdem auf dem Tablet weiterspielen konnte, bis Ersatz da war. Stadia lief bei mir auch immer flüssig und war einfach perfekt für mich und jetzt muss ich wohl ohne auskommen. Danke, Google!

Es gibt noch Hoffnung

Aber gut, womöglich rückt Google ja mein Geld wirklich wieder raus, dann hab ich im Januar ordentlich Kohle, um mir die ganzen Games nochmal auf Steam zu kaufen. Cyberpunk 2077 hab ich mir schon besorgt. Und mich hat es hart geärgert, dass Google die Hiobsbotschaft nicht letzte Woche rausgehauen hatte, als das Game noch im Sale war, verdammt nochmal!

Aber dank einiger hilfreicher Leute aus der Stadia Community weiß ich jetzt wenigstens, dass ich wohl meine Savegames bei Cyberpunk aus der Cloud sichern und auf andere Plattformen übertragen kann. Wenigstens sind meine V und ihr Progress in Night City gerettet! Dieses Riesengame wollte ich echt nicht nochmal von vorne beginnen.

Wenigstesn Cyberpunk geht jetzt auf Steam weiter.

Aber trotz allem brodelt in mir die Wut über Google und ihren Umgang mit Stadia. Denn so geil ich die Plattform auch finde, so mies hat Google ihren Ausflug in die Gaming-Industrie vermarktet und behandelt.

Und das, obwohl man angeblich zig Millionen US-Dollar in das Projekt warf – aber offenbar hat man mies gezielt: Denn als ich meinen Frust über das Stadia-Aus in den sozialen Medien kundtat, wusste viele meiner Freunde gar nicht, was Stadia überhaupt sein soll.

Sie hatten schlicht nie davon gehört! Und auch das Geschäftsmodell, bei dem man sämtliche Spiele, die man schon hatte, nochmal kaufen musste, stieß nicht auf viel Gegenliebe. Da gingen spätere Streaming-Dienste, wie GeForce Now cleverer vor. Von daher war klar, dass Stadia keine große Zukunft mehr hatte. Aber es tut dennoch weh. Aber hilft ja nix, vielleicht macht es Amazon mit Luna ja besser.