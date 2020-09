Amazon startet Luna – Sieht jetzt schon besser aus als Google Stadia

Amazon hat seinen eigenen Streaming-Dienst Luna angekündigt. Der ähnelt Angeboten wie Google Stadia und Xbox Cloud Gaming und soll eine große Auswahl an Spielen bieten. Doch wie gut ist der Dienst und was macht er anders?

Was ist Luna? Mit Luna sollt ihr Spiele auf unterschiedlichste Geräte streamen können. Die gesamte Bibliothek ist cloud-basiert. Ihr müsst die Spiele also nicht herunterladen und installieren, sondern könnt sie direkt online spielen, wie bei Google Stadia. Benötigt wird dafür eine Verbindung von 10 Mb/s und 35Mb/s für 4K.

Luna befindet sich derzeit im Early Access in den USA und soll 5,99 $ pro Monat kosten. Im Gegenzug werden euch über 100 Spiele geboten, die ihr über Fire TV, PC, Mac und über einen Web-Service für iPhone und iPad nutzen könnt. Zum Start soll der Service eine Darstellung von 1080p und 60 FPS bieten; 4K soll allerdings folgen. Zudem bietet Amazon einen eigenen Controller, der wie bei Stadia über WiFi funktioniert.

Doch was macht Luna anders und warum könnte der Dienst von Amazon erfolgreicher werden als Google Stadia?

Luna funktioniert auf verschiedenen Geräten und kommt mit einem eigenen Controller

Stadia hat Probleme, die Amazon direkt umgehen möchte

Was lief schief bei Stadia? Grundsätzlich ähneln sich Stadia und Luna, da beide das Streaming von Spielen in einem monatlichen Abo anbieten.

Doch bei Stadia kam es zu einigen Problemen:

Zum Start des Dienstes mussten alle Nutzer ein Starter-Paket kaufen und ein Abo abschließen. Das war eine große Einstiegshürde, die später gelockert wurde, indem das Starter-Paket abgeschafft und kostenlose Probe-Monate eingeführt wurden.

Wer ein Abo bei Stadia abschließt, zahlt vor allem für den Streaming-Dienst. Kostenlos gab es zum Launch Destiny 2, doch andere große Titel wie Red Dead Redemption 2 oder Assassin’s Creed Odyssey mussten zusätzlich gekauft werden.

Es gab technische Probleme, vor allem bei der Eingabeverzögerung.

Google zeigte sich sehr selbstbewusst und sprach von 1 Milliarde Nutzer als Ziel. Das konnte die Plattform zum Start aber nicht bieten.

Inzwischen wird Stadia von vielen Gamern belächelt. Publisher wie Take Two hingegen waren eher unzufrieden.

Was macht Amazon anders? Amazon verzichtet mit Luna auf ein Starter-Paket und lässt euch mit dem Abo alle Spiele aus ihrem Angebot nutzen. Ihr müsst also keines davon zusätzlich kaufen.

Luna erinnert eher an Microsoft xCloud, bei dem ihr den Game Pass Ultimate benötigt, aber auch gleichzeitig Zugriff auf die gesamte Spiele-Bibliothek habt.

Zudem ist das Grund-Abo 4 Dollar günstiger als bei Stadia und Luna kann direkt auf zwei Geräten in einem Haushalt gleichzeitig gespielt werden. Wer nicht nur spielen will, kann mit Luna zudem Twitch-Streams schauen und auf Wunsch direkt selbst das Spiel starten, wenn es sich im Angebot befindet.

Diese Spiele sollen zum Start in Luna enthalten sein.

Welche Spiele bietet Luna? Luna soll zum Start über 100 Spiele bieten, darunter:

Resident Evil 7

Control

GRID

Metro Exodus

A Plague Tale: Innocence

The Surge 2

Brothers: A Tale of Two Sons

Mit diesem Line-up kann es jedoch nur schwer gegen den Game Pass von Microsoft bestehen. Darum arbeitet Amazon mit großen Publishern zusammen und bietet ihre Spiele in einem zusätzlichen Abo an. So soll sich zukünftig ein Ubisoft-Paket zu dem Grundabo buchen lassen, dass Spiele wie

Assassins Creed Valhalla

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

enthalten soll. Wann das Paket kommt und wie viel es kostet, ist nicht bekannt. Das System ist aber grundsätzlich interessant, weil man so gezielt die Entwickler oder Publisher buchen könnte, die einen selbst interessieren.

Wann startet Luna bei uns? Dazu gibt es bisher noch keine Info. Der Early Access bezieht sich derzeit nur auf „Mainland US“, selbst Hawaii und Alaska haben derzeit keinen Zugriff auf den Dienst.

ESO auf einem Tablet spielen? Das funktioniert überraschend gut.

Wir von MeinMMO haben in der Vergangenheit bereits einige Streaming-Dienste getestet, darunter GeForce Now in Kombination mit Guild Wars 2. Dort haben wir das MMORPG jedoch auf dem PC gespielt.

MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn hat sich mit dem vor Kurzem gestarteten xCloud-Dienst von Microsoft intensiv beschäftigt. Dort hat er The Elder Scrolls Online auf einem Tablet ausprobiert. Seine Erfahrungen hat er in einem Test für euch zusammengefasst.