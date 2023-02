Neues Hardcore-MMORPG auf Steam startet offenen Test – Beeilt euch, wenn ihr mitmachen wollt

„Ethryial: Echoes of Yore“ ist ein MMORPG auf Steam, das Hardcore-Gameplay verspricht. Ihr könnt das Game aktuell im offenen Test anspielen. Noch bis zum 13. Februar 2023 habt ihr die Chance dazu.

Ethryial: Echoes of Yore erinnert an alte Genre-Klassiker wie RuneScape oder Tibia und bezeichnet sich selbst als Old-School-MMORPG.

Es liefert euch Gameplay, in dem ihr hohe Gewinne einsacken könnt, gleichzeitig aber risikobereit an die Challenges herangeht müsst – denn ihr könnt von einem Moment auf den anderen alles verlieren.

Schauplatz ist die Welt Irumesa, die kurz vor dem Ausbruch eines Krieges steht. Daneben machen gefährliche Kreaturen die Umgebung unsicher. Nun habt ihr es in der Hand, wie es am Ende mit der Spielwelt ausgeht.

Stellt euch den Herausforderungen und werdet reich oder verliert alles

Wie sieht das Gameplay in Ethryial: Echoes of Yore aus? Bastelt euch einen Charakter und passt ihn mit Skills und geeigneter Ausrüstung an euren Spielstil an. Mit ihm begebt ihr euch auf eine Reise und entdeckt Irumesa mit seinen verschiedenen Gebieten: Schneebedeckte Berge bis hin zu trockenen Wüsten gibt es zu erkunden.

Dabei haben die Entscheidungen, die ihr auf dem Weg trefft, auch einen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte. So können euch eure Fehler auch noch über Spiel-Erweiterungen hinweg einholen.

Ethryial: Echoes of Yore nennt sich selbst ein Hardcore-Game. Dementsprechend hart ist es auch, wenn ihr im Spiel sterbt: Ihr verliert euer gesamtes Inventar und Erfahrungspunkte. Habt ihr nette Teamkollegen, sammeln sie aber vielleicht euren Loot für euch auf.

Außerdem funktioniert das Spiel nach dem System: Hohe Gewinne, aber auch hohe Gefahr. Um besonders guten Loot zu ergattern, müsst ihr bereit sein, eine größere Herausforderung und damit auch ein erhöhtes Risiko in Kauf zu nehmen.

Neben den Kämpfen gegen verschiedene Monster stellen das Sammeln und Craften große Schwerpunkte in Ethryial: Echoes of Yore dar. Bastelt euch eine Vielzahl an Ausrüstung und Items zusammen und stellt eur Waren auch anderen Spielern zur Verfügung.

Zudem wird euch Housing-Gameplay geboten: Erhebt Anspruch auf bestimmte Grundstücke und tobt euch dort nach Belieben als Architekt aus.

Auch Teamwork wird im MMORPG großgeschrieben. Arbeitet mit anderen Spielern zusammen, erkundet die Dungeons von Irumesa, bekämpft Bosse und entdeckt uralte Ruinen. Ihr werdet auf das ein oder andere Rätsel stoßen, dass es zu lösen gibt. Auch zu Gilden könnt ihr euch zusammenschließen.

Wenn ihr noch nicht sicher seid, ob das Spiel das richtige für euch ist, findet ihr hier noch eine ausführliche Beschreibung zu Ethryial: Echoes of Yore.

Wie lange gibt es Ethyrial: Echoes of Yore im Test? Das Spiel bot schon mehrmals in der Vergangenheit die Möglichkeit, es anzuspielen, etwa in einem Alpha-Test. Nun haben interessierte Spieler erneut die Möglichkeit dazu, sich ein Bild von dem Game zu machen.

Ihr könnt das MMORPG im Rahmen der Aktion „Steam Next Fest“ austesten. Bis Montag, den 13. Februar 2023 habt ihr die Chance, Ethyrial: Echoes of Yore auszuprobieren.

Wann erscheint Ethyrial: Echoes of Yore? Das MMORPG wird voraussichtlich im April 2023 erscheinen. Ihr könnt das Spiel eurer Wunschliste hinzufügen, um eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald Ethyrial: Echoes of Yore verfügbar ist.

Wenn ihr euch für neue MMORPGs interessiert, findet ihr hier noch eine Liste mit allen 58 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind.