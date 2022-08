Stoischer Überlebenskünstler in Apex Legends bekommt tollpatschige Flirt-Sprüche – Fans lieben es

Die Season 14 „Hunted“ brachte den Spielern in Apex Legends einige neue Inhalte. Darunter auch neue Flirt-Interaktionen zwischen Bloodhound und Fuse. Beim Flirten kommt der stoische Überlebenskünstler Bloodhound ins nervöse Stottern und wirkt etwas überfordert mit der Situation. Die Fans sind begeistert.

Die Legende Bloodhound aus Apex Legends kennt man vor allem als gnadenlosen Jäger und Überlebensspezialisten. In der neuen Season „Hunted“ in Apex Legends zeigt der Charakter aber eine ganz andere Seite von sich:

Während Fuse locker flirtet, stottert Bloodhound und wirkt merklich nervös in den Gesprächen. Die User auf reddit und YouTube freuen sich darüber, wie sich die Beziehung der beiden Figuren entwickelt hat und feiern die tollpatschigen Flirt-Voice-Lines des Überlebenskünstlers.

Hier seht ihr den Launch Trailer zur Season „Hunted“ in Apex Legends:

„Alles, damit du an meiner Seite bleibst … äh … an meiner Seite kämpfst.“

Wie sehen die Interaktionen zwischen Bloodhound und Fuse aus? Auf reddit postete der User creedroyce ein Video unter dem Titel: „Die neuen Bloodhound und Fuse-Interaktionen sind ziemlich interessant“ (via reddit). Im Clip hört man einige der neuen Voice-Lines auf Englisch.

Fuse meint: „Genau, was der Doktor verschrieben hat. Und diesen Loot werde ich auch nehmen.“ Daraufhin antwortet Bloodhound: „Alles, damit du an meiner Seite bleibst.“ Sofort versucht sich der Überlebenskünstler stotternd zu korrigieren, „äh … an meiner Seite kämpfst.“

Eine andere Konversation ergibt sich, wenn Bloodhound Fuse hilft: „Komm wieder auf deine Beine, mein Partner.“ Daraufhin hakt Fuse humorvoll nach: „Ahh…Partner, eh?“. Bloodhound versucht sich herauszureden und verspricht sich dabei erneut: „Oh nei, ich bin veikr mit deiner Zunge–Sprache!“

Laut eines Wörterbuchs für alte Isländische Sprache bedeutet veikr „schwach“.

Auf YouTube könnt ihr ein Video von MadLad sehen, in dem die neuen Voicelines von Bloodhound und Fuse gesammelt sind (via Youtube).

Bloodhound und Fuse im Mayhem Launch Trailer, via YouTube

Wie reagieren die User auf die Interaktion? Unter dem YouTube-Video von MadLad sind die User begeistert von den neuen Voice-Lines:

curposio: „Es ist so lustig, Bloodhound so aufgeregt zu sehen lmao. Fuse und Bloodhound sind so gegensätzlich, aber ich liebe ihre Chemie und hoffe, dass sie noch mehr solche Voice-Lines haben.“

Moshi Mosh: „In dem Moment, als Fuse sagte: ‚Hoffentlich ist da Platz für mehr‘, da wusste ich. Ich shippe es [Möchte, dass die Charaktere in einer Beziehung sind].“

asaknight321: „Die zwei verdienen einander“.

Jarvis Campbell: „Ich dachte nicht, Bloodhound könne süß sein. Ich lag falsch … absolut falsch“.

Auch auf reddit reagieren die User positiv auf die Flirt-Interaktion zwischen Bloodhound und Fuse:

AmazingSpacePelican: „In einem Spiel, in dem es so viele Ships [vom Englischen Relationship, übersetzt Beziehung] gibt, ist diese wahrscheinlich die süßeste.“

RouliettaPouet: „Es ist so süß. Mein Freund hat mir den Link geschickt und das Erste, was ich dazu sagte, war: ‚AWWWWWWWWWWWWW’“

Ok_Mud2019: „Wie Bloodhound nervös wird, ist das niedlichste überhaupt“.

Was gab es sonst noch in der Season „Hunted“? Neben den Voice-Lines für Bloodhound und Fuse gibt es weitere neue Inhalte in der Season 14 von Apex Legends:

Große Neuerungen waren zum Beispiel die „umgestaltete Königsschlucht“ als Map und die neue Legende Vantage und ihr Fledermaus-Begleiter „Echo“. Auch wurde die Stufenobergrenze im Spiel nun erhöht und es gab umfangreiche Patch-Notes.

Was sagt ihr zur Flirt-Interaktion zwischen Bloodhound und Fuse? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr mehr über die neue Legende Vantage wissen möchtet, gibt es hier ein Interview von MeinMMO mit den Entwicklern des Charakters, in dem wir nach Spieltipps gefragt haben.