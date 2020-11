Was ist sonst los in Apex Legends? Natürlich probieren gerade die Spieler die neue Season 7 aus. Immerhin gibt es da eine Menge zu entdecken.

Ihr müsstet in diesem Fall also noch 8 weitere Sternen verdienen, um im Rang aufzusteigen.

Das war in der Vergangenheit noch deutlich weniger. Dort waren die XP pro Level in der Woche unterschiedlich. Es startete mit 9000 XP und ging maximal hoch auf 54.000 XP für ein Level des Battle Passes bis zum Weekly Reset.

Das ist neu in Apex Legends: Heute Nacht, am 5. November, erschien die 7. Season von Apex Legends. Eine neue Karte und eine neue Legende wurden hinzugefügt. Es ist auch eines der Spiele, die wir euch im November empfehlen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. drei + 3 =

Insert

You are going to send email to