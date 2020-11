Apex Legends bannt 419 Top-Spieler, weil sie Anfänger abschlachten

Dadurch dürften viele neue oder wiederkehrende Spieler gerade ihre Runden drehen. Für die ist es dann besonders ärgerlich, wenn die besten Spieler in Apex Legends plötzlich ihre Matches aufmischen und sich an ihnen „bereichern“.

Punkte werden etwa durch Kills und hohe Platzierungen erreicht. Die gebannten Top-Spieler haben also ganz einfach an Kills und Siegen ihre Punkte angehäuft, ohne wirklich Gefahr zu laufen, sie zu verlieren.

Was ist das für ein Glitch? Die Schummler haben einen Weg gefunden, sich in Lobbys zu glitchen, die weit unter ihrem Niveau liegen. Spieler auf Diamant-Rang oder höher spielten gegen Bronze-Spieler, also diejenigen, die gerade erst mit der Rangliste anfangen oder einfach nicht höher kommen. So angedacht ist das nicht und funktioniert nur durch einen Exploit.

