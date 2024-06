Das neue MMORPG von den Machern von Lost Ark sieht aus wie … Lost Ark 2, verspricht vollen Themenpark

Die Kombination aus „asiatisches MMORPG“ und „Mobile“ sind negativ vorbelastet, zudem kämpft Lost Ark seit dem Launch mit einigen Problemen, etwa was die Masse an Bots angeht, die sich auf den Servern herumtreiben. Mehr dazu: Lost Ark und der Kampf gegen Überforderung und Bots – Das Feedback der Spieler gibt die Richtung vor

Ebenfalls ähnlich wie in Lost Ark: Durch gelernte Talente verändert ihr die Wirkung von Fähigkeiten. So könnt ihr beispielsweise entscheiden, ob eine Attacke mehrere Feinde oder nur einen einzelnen Widersacher treffen soll.

Wie spielt sich Lord Nine? Mit der Ankündigung haben die Verantwortlichen von Smilegate und NX3 Games einen ersten, recht kurzen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die knapp 70 Sekunden zeigen jedoch bereits, dass sich die Spielerfahrung stark an Lost Ark orientieren wird.

Lord Nine: Cinematic Trailer für das neue MMORPG der Macher von Lost Ark führt euch in die Schlacht

Was hat Smilegate im Detail angekündigt? Lord Nine ist das neue MMORPG von Smilegate und NX3 Games und soll im dritten Quartal 2024 in Asien erscheinen, für PC, Android sowie iOS. Ein weltweiter Launch ist für einen späteren Zeitpunkt geplant, doch gibt’s für diesen bislang keinen konkreten Termin.

