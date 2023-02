Veteran in Lost Ark verbringt seine ganze Woche damit, Anfängern zu helfen – „Du hast unglaublich viel Geduld“

In Lost Ark beschweren sich schon lange viele Neueinsteiger, dass man einfach zu schwer in die kniffligen Raids des MMORPGs rein starten kann. Ein Veteran hat sich nun dazu entschieden, das zu ändern und hat eine Woche lang nur Neulingen geholfen.

Was hat der Spieler gemacht? Der YouTuber Freshy zeigt auf seinem Kanal seit Monaten schon viele Inhalte zu Lost Ark. Dabei erstellt er Guides zu seinen Klassen, zeigt, wie er schnell Gold verdient und wie sich das MMORPG nach über 3.000 Spielstunden in einem Jahr anfühlt.

Er spricht davon, sein gesamtes Roster bereits für den nächsten Inhaltspatch bereitzuhaben. Das bedeutet, er hat mindestens 6 Charaktere auf Itemlevel 1.560 oder höher. Man kann also definitiv von einem waschechten Lost-Ark-Veteranen sprechen.

In seinem neuesten Video befasst er sich mit dem Gatekeeping in Lost Ark und möchte neuen und hilflosen Spielern durch Raids helfen. Er zeigt, wie er eine Woche lang viele seiner wöchentlichen Aufgaben dafür opferte, neuen und nicht so erfahrenen Spielern zu helfen.

Was passiert in dem Video? In dem Video selbst zeigt er, wie er gezielt für verschiedenste Inhalte nach Gruppen sucht, in denen Neulinge und Rückkehrer nach Hilfe suchen. Deren Gruppen tritt er bei und unterstützt sie dort, wo sie Hilfe brauchen.

Er erklärt weiter, dass er auch aktiv versucht habe, Lerngruppen aufzubauen. Da das allerdings sehr zeitintensiv sei, hat er die Leute einfach durch die Inhalte gezogen und nur noch erklärt, wenn es nötig war oder es Nachfragen gab.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

Gatekeeping in Lost Ark wird zunehmend schlimmer

Warum ist das, was er gemacht hat, so gut? In Lost Ark ist es pro Woche begrenzt, in wie viele Raids ihr mit eurem Charakter gehen könnt. Das heißt, er hat Teile von seinem eigenen Fortschritt dafür geopfert, Neulingen weiterzuhelfen. Denn er hat mit ihnen Raids abgeschlossen, die er selbst eigentlich gar nicht mehr benötigt.

Heldentaten wie seine sind jedoch immer häufiger nötig, denn in Raids mitzuspielen wird in Lost Ark immer schwieriger, und das nicht nur für Neueinsteiger und Wiederkehrer.

Warum werden die Anforderungen im höher? Um einige der einfacheren Raids zu laufen, benötigt man zwar nur einen Itemlevel von 1.445 oder 1.460, je nach Raid. Doch um auch tatsächlich mitzulaufen, reicht das schon häufig nicht mehr.

Viele Spieler müssen mit 6 Charakteren, 3 Raids die Woche durchspielen und wollen das natürlich möglichst effizient und schnell machen. Oft findet man daher nur Gruppen, die Leute mit einem Gearscore von 1.500 oder höher suchen. Für einen Raid, der eigentlich bereits viel früher gemacht werden kann.

Selbst im aktuellen Highend-Content wird das immer problematischer. Der neueste Boss Brelshaza beispielsweise ist in 6 Gates aufgeteilt. Die meisten Gruppen, die nur die Gates 1 bis 4 laufen wollen, suchen mittlerweile nur noch Mitspieler, die bereits 10x Gate 6 abgeschlossen haben. Das Ganze ist auch als „Gatekeeping“ bekannt und wird zusehend schlimmer.

Im reddit von Lost Ark wird dem Spiel häufig vorgeworfen, dass man in noch keinem MMORPG schlimmeres Gatekeeping erlebt hätte, als hier. Genau dagegen möchte der YouTuber Freshy ein deutliches Zeichen mit seinem Video setzen. Und das kommt auch im reddit richtig gut an.

„Du machst das Spiel zu einem besseren Ort“

Wie reagieren die Fans? Der YouTuber selbst hat das Video auch im reddit von Lost Ark geteilt. Dort erhält er sehr viel Aufmerksamkeit von den Leuten. Innerhalb von nur 16 Stunden konnte der Post ganze 259 Upvotes und 84 Kommentare erhalten (Stand 17:20 Uhr, 27. Februar 2023). Die Reaktionen auf den Post sind überwiegend positiv.

Einige Leute erkennen den Aufwand von Freshy zwar an, sagen aber, dass es viel mehr solcher Menschen bräuchte, um das fundamentale Problem von Gatekeeping in Lost Ark zu lösen. Die meisten Spieler bedanken sich jedoch einfach bei dem Veteranen dafür, dass er hilft, wenn Hilfe benötigt wird.

Was sagen die Leute? An dieser Stelle möchten wir euch einige der Kommentare wiedergeben. Damit ihr euch selbst ein Bild von der Stimmung machen könnt. Sie stammen alle direkt aus dem reddit-Posting des YouTubers:

RedShadeaux sagt: „Es ist super, dass du so unglaublich viel Geduld und Zeit hast.“

Sykes77 schreibt: „Als wiederkehrender Spieler, der nur mit seiner Frau spielt, die gerade erst angefangen hat: Danke, dass du uns hilfst.“

Anvirol sagt: „Es ist schön, dass du anderen hilfst, aber letztlich ist das ein großes Problem im Gamedesign von Lost Ark. Es gibt nicht genug Anreiz, den Leuten zu helfen.“

GammaBurst64 schreibt: „Danke dir dafür, dass du das Spiel und diese Community zu einem besseren Ort machst.“

moadzarecowards sagt: „Sehr schön. Ich möchte auch mehr helfen, aber momentan habe ich nur wenig Zeit. Im Sommer lege ich dann richtig los!“

Was haltet ihr von dem Video? Wart ihr auch schon in Lost Ark in der Situation, in der ihr die Hilfe von Freshy gebrauchen könntet? Oder findet ihr das Ganze doch eher etwas überflüssig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

