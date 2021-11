Das heutige Update ist also nur ein kleiner Hotfix und noch nicht der große November-Patch . Der kommt voraussichtlich am Mittwoch oder Donnerstag Vormittag. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber es steht fest, dass er diese Woche erscheinen soll.

Die Entwickler von New World haben in einem Foren-Post ein Update für heute, den 16. November, angekündigt. Dabei handelt es sich jedoch um einen Hotfix und noch nicht den großen November-Patch. Wir verraten, was passiert.

