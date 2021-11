Gespannt warten Spieler auf Patch 1.0.6 bei New World. Das große Update bringt eine neue Waffe, Quests und Feinde. Wir zeigen euch vor den Patch Notes, was offiziell drin steck und auf was sich die Community am meisten freut.

Was wissen wir zu Patch 1.0.6? Zwar nennen alle den Patch so, ob die Versionsnummer dann aber wirklich so heißt, oder ob die Entwickler dabei gleich den Sprung zu Patch 1.1 machen, ist noch unklar.

Das Update 1.0.6 soll in dieser Woche (vom 15. November bis 21. November) erscheinen Zugunsten dieses Updates wurde sogar der kleinere Patch in der letzten Woche übersprungen

Die neue Waffe “Unheilsstulpen” kommt ins Spiel Für legendäre Unheilsstulpen kommen Quests – dafür müsst ihr Level 60 erreicht haben und ein Waffen-Level bei den Unheilsstulpen von 20 haben

Neue Gegner-Modelle in Form von Schwarmzauberern, Käfern, Piraten-Alligatoren und weitere kommen ins Spiel

In West-Immerfall findet ihr neue Quests

Dazu kommen drei neue Fraktionsmissionen fürs PvP

Die neuen Inhalte von Patch 1.0.6 im Detail

Neue Waffe: Die Unheilsstulpen (im Original “Void Gauntlet”) sind Waffen, die ihr für den Zweck von DPS und Support einsetzen könnt. Offiziell heißt es, dass es die erste Waffe ist, die auf Intelligenz und Fokus skaliert. In Kombination mit dem Lebensstab soll das besonders gut funktionieren.

Im Baum von “Auslöschung” geht es um euren Melee-Damage und die “Unheilsklinge”, die eine beschworene Klinge aus zersetzender Unheilsenergie ist.

Im Baum “Verfall” geht es um die Heilung aus der Ferne und Debeuffs (Schwächungszauber). Dazu nutzt ihr die Kugel des Verfalls, die Gegner schwächt und Verbündete heilt.

Durch die vielen Buffs und Debuffs, die ihr mit den Unheilsstulpen verteilt, soll sich die Waffe sehr gut für das Gruppenspiel eignen. Einen ersten Blick gibt es auch schon:

Unheilsstulpen in New World – Wirst du mit ihnen kämpfen?

Neue Feinde: Als neue Feinde findet ihr nach dem Update 1.0.6 in New World die Varangianischen Jäger. Sie kommen aus dem Norden und errichteten Kriegslager und sogar ein Fort, das ihr in Immerfall findet. Zu den neuen Gegnern gehören

Varangianische Hauer

Varangianische Späher

Varangianische Ritter (Bereich 16 bis 20)

Varangianische Bogenschützen (Bereich 16 bis 20)

Ihr erfahrt in einer Quest von Abigail Rose im Westen der Wildnis von Immerfall, warum die Varangianischen Jäger nun in Aeternum sind und warum noch mehr von ihnen kommen.

Die neuen Varangianischen Kämpfer in New World

Dazu kommen neue Gegner-Typen, die ihr in ganz Aeternum finden könnt. Das sind:

Der Hutzelige Schwarmzauberer

Käfer

Der Verlorenen- Schamane

Der Piraten-Alligator

Der Ahnenwächter-Feuermagier

und die verbesserten Verderbten Arbeiter

Was kommt noch? Neben den neuen Unheilsstulpen und Gegnern bringt New World im Patch 1.0.6 noch weitere Inhalte.

Die neuen Legendären Waffenquests für die Unheilsstulpen Ihr müsst dafür “Magakis Strategem” in Bruchberg und die Questreihe von Legatus Fulvius in Brackwasser abgeschlossen haben, um euch zu qualifizieren Außerdem müsst ihr Level 60 erreicht und die maximale Fertigkeitsstufe mit den Unheilsstulpen erreicht haben

Verbesserte Quests der Main-Story Neue Aufgabentypen und Questvarianten sollen Abwechslung in die Main-Story bringen. Dazu zählen Wellenereignisse, zerstörbare Objekte und Näherungsknoten zur Verfolgung. Weitere Verbesserungen sind noch in Arbeit

Die PTR-Server für New World sind bereits da – Ihr könnt dort neue Patches vor Release auf den Live-Servern testen.

PvP-Fraktionsmissionen in Form dieser 3 Aufgaben: Kontrollpunkte – Bei diesen Missionen müsst ihr die Kontrolle über Festungen übernehmen Abfangen – Besiegt die feindlichen Fraktionsmitglieder und sammelt ihre Tränen ein Kriegslager-Beute – Findet versteckte Pläne im feindlichen Kriegslager

Handelsposten werden verlinkt Alle Handelsposten bieten nun die gleichen Waren an – Ihr könnt sie überall kaufen und verkaufen. Die Gebühren für die Kauf- und Verkaufsaufträge richten sich nach der Siedlung, in der ihr sie stellt. Gleiches gilt für die Transaktionssteuern.



Wie findet ihr das Update?

Das sagt ihr: Als wir das neue New-World-Update auf MeinMMO ankündigten, habt ihr den Beitrag fleißig kommentiert und schon eure ersten Einschätzungen abgegeben. Wir zeigen euch hier, auf was ihr euch freut und was weniger gut bei euch ankommt.

Aldalindo schreibt “Prima, eine “dunkle” magische Waffe😍. Gut, dass ich erst knapp 30 bin, dann kann ich die noch in Ruhe mit hochziehen. Merke immer wieder: Es lohnt sich, ganz in Ruhe durch ein Spiel zu gehen und nicht zu versuchen, in Rekordgeschwindigkeit das Max-Level zu erreichen😜. Freu mich drauf! Und Anfang Dezember kommt noch FFXIV Endwalker dazu und Genshin ohnehin. Also ich habe genug zu tun.”

Threepwood schreibt: “Klingt voll gut, vor allem der PTS. Der ist bei AGS verdammt nötig. Ich hoffe aber, dass entweder in dem Patch, oder am besten vorher, die anderen Waffen gefixt und gebalanced werden. Eine neue Waffe sollte echt erst Priorität haben, sobald der Rest funktioniert. Rapidfire ist wieder da und es gibt zu viele Bugs bei Waffen allgemein. Zudem dürften sie auch noch QoL-Features bringen. Insgesamt wird der Patch kein Game-Changer, aber theoretisch ist schon mal eine stetige Steigerung zu sehen. Hoffentlich auch qualitativ.”

Tronic48 schreibt: “Na das liest sich doch schon mal ganz gut. Als ich las, es kommen neue Feinde, dachte ich mir schon “ja klar bestimmt fürs Endgame”, also im Endgame-Gebiet. Und ich lag falsch, worüber ich sehr froh bin. Denn dann las ich weiter und, siehe da, sie kommen zwar aus dem Norden, aber landen dann in den drei Anfangs-Gebieten. Klasse, so soll und muss es sein, so verweisen alte Gebiete nicht. Hoffen wir mal, dass es genauso weitergeht. Drei neue Fraktionsaufgaben, sowie eine neue Waffe. Nicht schlecht, zumindest geht es in die richtige Richtung, will ich mal meinen.”

Sobald es die offiziellen Patch Notes zum neuen Update von New World gibt, werdet ihr bei uns auf MeinMMO darüber lesen.