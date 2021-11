So wird das diskutiert: Die meisten Spieler begrüßen die harten Strafen gegen die Exploiter und loben vor allem, dass sie so schnell kommen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was unternimmt Amazon sonst noch? Um den Gold-Dupe-Exploit einzuschränken, hat Amazon gestern Nacht noch sämtlichen „Gold-Transfer“ im Spiel verboten. Man kann also nicht mal mehr jemandem Gold geben, der neben einem steht.

Was sagt Amazon? Die Berichte über Banns decken sich mit einer Aussage von Montagabend, da hatte Amazon einen Gold-Exploit in New World eingeräumt und angekündigt, gegen jeden Spieler vorzugehen, der den Exploit ausgenutzt hat (via forums.newworld ).

Insert

You are going to send email to