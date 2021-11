Einige Spieler fordern, dass New World sein größtes Problem löst und zwar sofort

Das MMO New World leidet nach einem fantastischen Release unter Spielerschwund. Das ist für viele Spieler das aktuell größte Problem beim MMO. Denn ohne Spieler sind viele Aktivitäten nicht möglich. New World plant zwar Server zusammenzulegen, aber das geht Spielern nicht schnell genug.

Was ist das größte Problem von New World gerade? In den Augen vieler Spieler leidet New World gerade daran, dass auf vielen Servern zu wenige Spieler gleichzeitig online sind. New World ist als MMO aber darauf ausgelegt, dass ein Server belebt ist.

Durch die kostenlosen Server-Transfers scheinen nun einige Spieler von eher leeren Server hin zu den belebten Servern zu wechseln. Das verschärft das Problem auf den Servern mit wenigen Spielern.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen

„Mein Server wird unspielbar“

Auf Plattformen wie reddit äußern sich jetzt einige Spiele zu den Auswirkungen bei massivem Spielerschwund auf ihrem Server:

Der Nutzer Trevorjrt6 sagt: Mein Server wird gerade sehr schnell unspielbar. Jede Stadt steigt auf Stufe 2 oder 3 ab, nachdem vorher die Mehrheit auf 4 und 5 waren. Wenn es so weitergeht, können wir bald nichts mehr im Endgame craften. Das Spiel erfordert einen aktiven Server, sonst brechen die Systeme zusammen. Das muss jetzt Priorität Nummer Eins sein, das ist wichtiger als irgendeinen Bug sonst zu fixen.

Jeremy9931 sagt: Sein Server ist auf maximal 300 Leute unten, nachdem die großen Gilden mit dem Server-Transfer weg sind. Die Dörfer würden herabgestuft werden und die Invasionen werden nicht mehr voll: „Send halp plz“, bittet er

Mojo 2241 sagt: „Oh Gott, ich hab meinen Server grade gecheckt und erst ist nur noch bei 9% Auslsatung mit 177 Leuten.“

New World: Ungarischer Twitch-Streamer fällt auf fremden Server ein, verwüstet alles

„Ich bin auch auf einen vollen Server transferiert“

Ist das auch in Deutschland ein Problem? Wir hatten auf MeinMMO am Sonntag einen Artikel darüber, dass New World plant, Server zusammenzulegen. In den Kommentaren erkennen viele das Problem:

Threepwood schreibt: „Ich bin auch auf einen vollen Server transferiert. Auf meinem alten Server waren im Schnitt 1000 Spieler aktiv und das ist schlicht zu wenig, wenn man nicht ewig in Warteschlangen hängt. […] Zumindest Outpost müssten sie pro Server-Pool queuen lasse, das würde schon mal für Entspannung sorgen.“

Ein Nutzer mit Strichcode-Namen sagt: „Das System skaliert furchtbar schlecht. Sind es mehr, können zu wenige daran teilnehmen und Spieler gehen leer aus. Sind es ein paar weniger, reicht es schon wieder nicht mehr, um gut zu funktionieren, das wird so oder so irgendwann zu einem größeren Problem.“

Wie geht’s jetzt weiter? Amazon hat angekündigt, das Server-Zusammenlegungen „am Horizont“ sind. Man will damit aber vorsichtig sein, weil in der Vergangenheit schon viel schiefging.

Wer als Spieler auf einem „toten Server“ festhängt, dem können die Server-Transfers aber offenbar gar nicht schnell genug kommen. Sie drängen in Postings Amazon zur Eile: Das Spiel mache so einfach keinen Spaß mehr.

„Landflucht“ als Problem in New World

Was ist das Problem? New World hat absolut gesehen „viele Spieler“, sie haben aber „zu wenige Spieler für die vielen Server“, die sie während der stürmischen Release-Phase gleich im Dutzend geöffnet haben.

New World scheint wirklich so gedacht zu sein, dass man mit einer bestimmten Anzahl Spielern pro Server spielen muss: Hat man zu viele Spieler auf einem Server, gibt es lange Warteschlangen und Frust. Hat man zu wenige, scheiden viele Aktivitäten des Spiels aus.

Andererseits geben diese „begrenzten Server“ dem Spiel auch ein einzigartiges Gefühl, wirklich auf einer Welt zu spielen, bei der man viele andere kennt. Das ist genau das MMORPG-Gefühl, das viele bei modernen MMORPGs vermisst haben.

Jetzt muss Amazon aber schleunigst einen Weg finden, wie man das Problem lösen kann.

Durch „Server-Transfers“ hat sich das „tote Server“-Syndrom offenbar noch verstärkt.

Es gibt mittlerweile auch einige Spieler, die Amazon loben und New World als verbessert ansehen:

Während manche behaupten, New World sei tot, sagen Spieler: Kommt zurück, ist jetzt viel besser