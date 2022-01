New World: Farming-Bots stehen kurz vor Level 60 und das macht die Spieler sauer

New World hat seit seinem Release ein Problem mit Bots. Knapp 3 Monate später stehen nun die Sammel-Bots kurz vor Level 60. Viele Spieler macht das wütend und traurig. Sie feiern sogar sarkastische “Partys”, wenn neue Meilensteine erreicht werden.

Was ist los mit den Bots? Schon kurz nach dem Release wurden erste Bots in New World gefunden. Die laufen etwa immer die gleichen Wege ab, um dort Materialien wie Erze oder Pflanzen zu sammeln. Ebenfalls beliebt ist der Angel-Bot, der stundenlang am gleichen Ort steht und dort Fische aus dem Wasser holt.

Nun jedoch sind mehr als 3 Monate seit dem Release vergangen und einige Bots sind noch immer nicht gesperrt worden. Einer davon fischt seit Wochen 24 Stunden am Tag am gleichen Ort auf dem Server Olympus. Er ist kurz davor Level 60 zu werden, wie der Nutzer Shibe_King im reddit verrät.

Er hat die letzten Wochen den Bot mehrfach angetroffen und Screenshots von seinen Level-Erfolgen gemacht. Vor zwei Tagen wurde er Level 55 nur durch das Angeln. Sein Thread bekam über 1.800 Upvotes.

Ein anderer Nutzer ohne Screenshot berichtet, dass es bereits Angel-Bots auf seinem Server gibt, die Level 60 erreicht haben (via reddit).

Spieler kämpfen selbst gegen Bots, sind enttäuscht von Amazon

Wie kommt das Level der Bots an? Im Thread gehen die Spieler unterschiedlich mit diesem “Erfolg” um. Einige Spieler berichten davon, dass sie exakt diesen Bot schon dutzende Mal gemeldet haben. Sie sind enttäuscht von Amazon, weil er nicht gesperrt wurde.

Andere sind einfach nur traurig, weil genau diese Bots das Fischen und die Material-Preise so kaputt machen, dass man als normaler Spieler damit kein Gold Ingame verdienen kann.

Wieder andere gehen nur noch sarkastisch mit der Bot-Situation um. So berichtet der Nutzer Donler darüber, dass sie eine “Birthday Party” für einen Bot geschmissen haben, als er Level 40 erreichte. Sie planen bereits die nächste Feier für einen Hanf-Sammel-Bot, der aktuell Level 36 ist (via reddit).

Spieler töten oder behindern Bots: Schon Oktober berichten wir auf MeinMMO immer wieder darüber, dass die Spieler selbst kreative Ideen gefunden haben, um die Bots bei ihrer Arbeit zu stören:

Wie so ein Kampf gegen Bots aussehen kann, zeigt dieses Video:

Wie so ein Kampf gegen Bots aussehen kann, zeigt dieses Video:

Unternimmt Amazon nichts? Doch, denn nach Aussage der Entwickler werden regelmäßig Bots gebannt. Ende November wurden innerhalb weniger Tage über 7.700 Accounts gesperrt.

Doch das scheint nicht genug zu sein, um die kompletten Bot-Probleme in den Griff zu bekommen.

Was sagt ihr zu den Bot-Problemen von New World? Lauft ihr regelmäßig den gleichen Bots über den Weg oder wurden bei euch viele von ihnen bereits gesperrt? Schreibt dazu gerne etwas in die Kommentare.

Für 2022 sind in New World neue Endgame-Inhalte, Waffen und weitere Neuerungen geplant. Einen ersten Ausblick darauf gaben die Entwickler hier:

