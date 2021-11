Spieler sagen, Bots machen einen Aspekt von New World total sinnlos und Amazon unternimmt zu wenig

Bots sind in New World noch immer ein Problem. Fast täglich gibt es neue Threads, in denen sich darüber beschwert wird. Vor allem das Angeln soll dadurch sinnlos werden. Am meisten stört die Spieler, dass Amazon zu wenig unternimmt. Denn einige Bots werden schon seit Wochen täglich gemeldet.

Was ist das Problem? Schon am 5. Oktober – und damit knapp eine Woche nach Release – haben wir auf MeinMMO das erste Mal über Angel-Bots berichtet. Damals machten sie vor allem deshalb Schlagzeilen, weil Spieler sie auf lustige Weisen umgebracht haben.

Doch dieser Spaß ist vielen Spielern inzwischen vergangen. Denn die Bots haben verheerende Auswirkungen auf das Spiel:

Zum einen schaden sie den Spielern, die gerne ihre Crafting-Skills leveln möchten. Denn Materialien wie Eisen oder seltene Bäume stehen immer an der gleichen Stelle und können nur von einer Person abgebaut werden. Danach muss auf den Respawn gewartet werden.

Zum anderen schaden sie der allgemeinen Wirtschaft. Gerade das Angeln ist mühselig für normale Spieler, doch Fisch gibt es Dank Bots im Überfluss. Das Angeln lohnt sich also auf vielen Servern gar nicht.

Immer wieder melden Spieler deshalb die Bots. Doch zu Sperren kommt es anscheinend selten.

“Bots werden einfach nicht gesperrt”

Was kritisieren die Spieler? Auf reddit hat sich zuletzt der Nutzer Rheality_ darüber beschwert, dass Bots nicht gesperrt werden. In seinem Thread kritisiert er, dass er 10 Tage in Folge einen Bot gemeldet hat, doch dieser immer noch unbeschwert durch die Gegend läuft. Und mit dieser Kritik ist er nicht allein.

In dem Thread gibt es etliche Nutzer, die davon berichten, dass sie Bots über mehrere Tage hinweg melden, aber nichts passiert. Auf YouTube zeigt der Spieler Mike W einen solchen Bot und meldet ihn auch, obwohl ihm selbst klar ist, dass das nichts bringt, wie er im Video betont.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Nutzer GenitalMotors reagiert im reddit sehr zynisch auf die Melde-Problematik und warnt: “Vor den Bots wird noch der Thread-Ersteller gesperrt, weil er täglich Reports spammt.”

Einige Nutzer finden es zudem komisch, dass zwar Spieler mit genügend Meldungen für 24 Stunden gesperrt und damit von Kriegen ausgeschlossen werden, Bots aber unbehelligt weiterspielen können.

Zudem erklären einige Nutzer, dass es in Europa zwar Bots gibt, die Situation auf amerikanischen Servern aber nochmal deutlich schlimmer sein soll.

Bots erreichen inzwischen Level 30 nur durchs Sammeln

Wie schlimm steht es um die Bots? Je nach Server soll die Anzahl von Bots zwar schwanken, aber es gibt im Grunde keinen, der komplett ohne Bots auskommt. Laut dem reddit-Nutzer JustDaveInTheLBC soll die Zahl zudem in den letzten Tagen wieder zugenommen haben (via reddit). Und er hat noch ein interessantes Detail entdeckt:

In der letzten Woche habe ich wieder einen großen Zustrom von Bots auf meinem Server gesehen. Und die haben eine höhere Stufe, alle in den 20ern und 30ern. Sie ernten in voller Aktion. Ist das auch auf anderen Servern so? Ich habe den gleichen Bot in drei Tagen dreimal gemeldet, denn es fängt wirklich an zu nerven, ständig mit Bots um Materialien zu konkurrieren.

Dieses Level werden viele Bots vor allem über das Sammeln von Materialien erreicht haben. Vor allem bei den Angel-Bots sind solche hohen Level beeindruckend, denn der Fortschritt ist langsam im Vergleich mit anderen Sammel-Berufen.

Andere Spieler berichten inzwischen zudem von Bots im Außenpostensturm, einem PvP-Modus auf dem Max-Level 60. Die Bots dort sollen jedoch Kampf-Skripte haben, mit denen sie dann wohl auch schneller gelevelt haben könnten. Inzwischen soll es zudem “Townboard-Bots” geben, die die entsprechenden Aufgaben in den Siedlungen erledigen, um so schnell zu leveln.

Was sagt ihr zu der Bot-Problematik in New World? Habt ihr zuletzt auch wieder mehr Bots angetroffen oder ist es auf euren Servern eher ruhig? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Aufgrund der vielen Bugs, Exploits und Bots wird immer wieder gefordert, dass New World einen Neustart bekommen soll. Doch wir von MeinMMO sprechen uns stark dagegen aus:

Nein, New World braucht keinen Neustart wie damals Final Fantasy XIV