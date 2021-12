New World: Fallende Spielerzahl auf Steam stabilisiert sich vor 2022 auf hohem Niveau

Man muss bedenken, dass andere MMOs neben Steam auch noch eigene Clients haben, auf Konsolen oder Mobile laufen und sich die Spielerzahl daher auf mehrere Plattformen verteilt, bei New World gibt’s wirklich nur die Steam-Spieler. Es ist daher logisch, dass New World bei Steam-Spielerzahlen weit oben liegt.

Es ist relativ normal, dass sich bei so einem Spiel nur eine Kern-Community hält. Viele hören am Maximal-Level auf und warten, bis „was Neues“ kommt.

Warum hat sich das Spiel jetzt gefangen ? Man kann wohl davon ausgehen, dass die Leute, die New World jetzt noch spielen, das Game entweder wirklich mögen oder nur sehr langsam vorankommen und noch nicht am Maximal-Level angelangt sind.

