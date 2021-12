Das MMORPG New World (Steam) hat fast drei Viertel seiner Server geschlossen. Von 485 Servern geht es auf 135 runter. Der Chef des Spiels, Scot Lane, schaut aber optimistisch in die Zukunft und sagt, man sei sehr zufrieden mit der aktuellen Spieler-Beteilung. Er erwartet Großes für die Zukunft.

Das ist die Situation:

Das MMORPG New World platzte beim Release im September 2021 auf Steam aus allen Nähten. Der Ansturm war riesig. Die Server fassten nur relativ wenige Spieler, man vermutet um die 2000 – und so waren die wenigen Server zu Release rasch voll. Spieler schimpften über die ewige Zeit, die sie in der Warte-Schlange verbringen mussten.

In den ersten Tagen nach Release haute Amazon unentwegt neue Server raus, vor allem in Deutschland war der Hunger nach neuen Servern riesig. Im Oktober hatte New World plötzlich 45 Server, die für deutsche Spieler empfohlen waren.

Doch nach einigen Wochen sank die Spielerzahl drastisch. So viel war in dem MMORPG gar nicht zu tun. Nun beklagten Spieler, sie hingen auf „toten“ Servern fest und könnten das MMORPG nicht mehr genießen. Jetzt kam die große Server-Zusammenlegung.

Wie viele Server sind in New World noch übrig? Von den 485 Servern sind nur 135 geblieben. Die meisten davon gibt es in Europa:

Europa – 61 Server (vorher 203)

Nordamerika (Ost) – 38 Server (vorher 158)

Nordamerika (West) – 14 Servers (vorher 49)

Südamerika – 9 Server (vorher 35)

Australien – 12 Server (vorher 40)

New World konzentriert sich aufs Endgame und neue Belohnungen

Wie geht es mit New World weiter? In einer Nachricht an die Community von gestern Abend heißt es:

Spieler würden sich einen erneuten Server-Transfer wünschen – hier arbeitet New World noch an einem hartnäckigen Bug

Die Situation mit den Servern wird man im Auge behalten und 2022 neu bewerten

Schon vor einigen Tagen kam Chef-Entwickler Scot Lane einen Ausblick für 2022

Aktuell ist man mit der Spieler-Beteilung zufrieden und freut sich darüber, wie viele Stunden die Spieler mit New World pro Session verbringen

Man schaut mit Freude in die Zukunft und wird den Fokus vor allem darauf legen, neue Inhalte für das Endgame zu bringen, die auch neue Belohnungen enthalten sollen. Dabei wird man mehr Zeit darauf verwenden, die Balance richtig hinzubekommen

