Bei New World zeigt ein Spieler einen Kampf aus dem PvP, wie er mit Muskete und Rapier zwei unbedarfte Gegner auseinander nimmt. MeinMMO-Autor Schuhmann sagt. Das ist die Macht-Phantasie, die ich mir von New World ursprünglich gewünscht habe.

Was sieht man in dem Clip?

Es ist eigentlich ein typischer „Guck mal, guck mal, wie gut ich im PvP bin“-Clip. In anderen MMORPGs werden solche PvP-Clips traditionell noch mit Musik von Linkin Park unterlegt und kommen in Schwarz-Weiß noch etwas besser rüber.

Ein Spieler nimmt die Muskete in den Anschlag, wie in einem Shooter, und greift 2 Spieler an, die eine Flagge bewachen. Er wechselt regelmäßig in den Nahkampf, wo er mit einem Rapier agiert und wie wild durch die Gegend rollt.

Der Musketenmann, stilecht in Grau und mit Schlapphut bekleidet, dominiert seine zwei etwas unbedarften Gegner, die überrascht wirken, dass sie wer im PvP tatsächlich angreift. Dabei kommt er lässig rüber und triumphiert am Ende.

„Macht-Phantasie“ vom Musketier mit Rapier und Muskete

Was macht den Clip so besonders? In dem Clip sieht man die „Macht-Phantasie“, die New World ursprünglich mal versprochen hat. Einen einzigartigen Spin im MMORPG-Genre durch den Mix aus Muskete und Rapier, das sind Waffen aus Epochen, die sich in MMORPGs sonst kaum wiederfinden, denn sie weichen vom typischen „Fantasy“-Schema aus Schwert, Bogen und Axt ab.

Dieses „Musketier“-hafte Agieren ist eigentlich genau der Reiz, den das ungewöhnliche Setting von New World ausstrahlte, als Amazon das Spiel vor einigen Jahren vorstellte. Mit der Zeit wurde das Setting aber aus Gründen der politischen Korrektheit verwässert.

Was schmälert den Einschlag des Clips? Na ja, in den Kommentaren auf reddit melden sich natürlich die Experten zu Wort, die selbstverständlich perfekt im PvP sind. Sie betonen, dass die Gegner des Musketen-Manns sich nicht grade erstklassig agieren.

Ein Nutzer sagt: „Diese zwei hatten keine Ahnung, wie man PvP spielt. Warum ein Spieler mit Axt und Schild dir nicht direkt im Gesicht hängt, kann ich nicht nachvollziehen.“

„Warum ein Spieler mit Großaxt und Schild offenbar in mittlerer Rüstung rumrennt ohne Ausdauer, ist sogar noch rätselhafter für mich. Sieht so aus, als hat der Typ vielleicht maximal 7000 Hitpoints.“

Ein anderer Reddit-Kommentar nimmt genüsslich das Spielverhalten des Bogenschützen auseinander. Der habe „wenig Erfahrung“, sei voraussichtlich neu.

Ein Vierter nennt die Gegner „Papier-Gegner“, ein Fünfter sagt, das sei ja „der Traum eines Musketen-Spielers“, ein Sechster sagt: „Na ja, eigentlich war es nur ein 1vs1“, der andere Spieler sei ja in Panik verfallen und habe eigentlich nichts gemacht.

Da wird die Macht-Phantasie von New World schnell torpediert, wenn dir die reddit-Experten erklären, dass dein überragender Kill-Clip gar nicht an deiner tollen Art zu spielen lag, sondern daran, dass die Gegner nur Fallobst waren.

Das mussten sich die Musketiere vor 400 Jahren sicher nie anhören!

Wie wichtig Macht-Phantasien für den Erfolg eines MMOS sind, schauen wir uns auf MeinMMO in diesem Artikel an:

