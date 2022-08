MMORPG-Fans streiten sich ständig um den Dungeon Finder – Was sagt ihr zu dem Feature?

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Erzählt mal uns eure Meinung zu dem Dungeon Finder: Ist es ein praktisches Feature oder hat es die soziale Interaktion in MMORPGs getötet? Ist es euch wichtiger, Dungeons schnell und effizient zu finden oder ist euch das System von früher mit mehr Interaktion lieber? Schreibt es uns in die Kommentare.

So könnt ihr abstimmen: Eure Meinung zum Dungeon Finder könnt ihr in dem Umfrage-Tool weiter unten kundtun. Jeder hat eine Stimme und die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Beide Parteien liefern in Diskussionen Argumente für ihre Seite und gegen die andere, doch eine Auflösung gibt es selten. Meist gefallen und missfallen den Spielern unterschiedliche Dinge an dem Dungeon Finder und sie legen beim Spielen unterschiedliche Prioritäten.

Im Laufe der Jahre hat das Feature sich innerhalb des Genres verbreitet und kaum ein modernes MMORPG, das instanzierte Inhalte bietet, erscheint heute noch ohne den Dungeon Finder. Es ist aber nicht bei allen Spielern beliebt, was vor allem die hitzige Debatte um das Feature in WoW Classic: Wrath of the Lich King gezeigt hat.

Das ist der Dungeon Finder: Bei dem Feature handelt es sich um ein Gruppensuche-Tool für Spieler, die in MMORPGs instanzierte Inhalte wie Dungeons oder Raids betreten wollen. Während man in „Oldschool“-MMORPGs noch selbst nach Mitspielern suchen und zum Beispiel im Chat fragen musste, passiert das beim Dungeon Finder automatisch.

