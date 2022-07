MeinMMO-Quiz: Erkennst du das MMORPG anhand einer Review auf Steam?

Star Wars: The Old Republic

MMORPGs an Steam-Reviews erkennen - Teil 2

MMORPG-Newbie Du kennst zwar deine Lieblings-MMORPGs, doch dein Wissen im gesamten Genre ist noch ausbaufähig. Je mehr du spielst, desto mehr wirst du verstehen, warum und was genau manche Spieler an ihren liebsten MMORPGs so schätzen.

MMORPG-Veteran Du kennst viele MMORPGs und weißt in etwa, was diese Spiele ausmacht. Darum kannst du auch einschätzen, was die Spieler mögen und was sie kritisieren. Etwas Luft nach oben hast du aber noch.

MMORPG-Kenner Du hast bereits viele MMORPGs gespielt und erkennst anhand kurzer Beschreibungen, was die Spiele ausmacht. Du weißt zudem, was gelobt und kritisiert wird. MMORPGs sind wahrlich dein Zuhause.

MMORPG-Experte Wow, dir macht echter keiner was vor. Du kennst dich im MMORPG-Genre bestens aus und hast sicherlich schon dutzende Games gespielt. Du weißt genau, was die Spieler an ihren MMORPGs schätzen und kritisieren.