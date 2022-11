New World: Was sind Schwächungen?

In New World gibt es verschiedene Schwächungen (englisch Debuffs), die sowohl im PvE als auch im PvP eine wichtige Rolle spielen. In diesem Guide erklären wir, was die einzelnen Schwächungen sind und was sie bewirken.

Was gibt es für Schwächungen? In New World gibt es acht verschiedene Schwächungen:

Verlangsamung – Verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit um 50 %

Aufgerissen – Reduziert die Absorbtion von Schaden um 30 %

Schwächen – Reduziert den Schaden des Gegners um 50 %

Krankheit – Reduziert die erhaltene Heilung um 50 %

Erschöpfung – Reduziert die Regeneration um Ausdauer

Stille – Verhindert, dass man Fähigkeiten einsetzen kann

Verwurzeln – Verhindert, dass man sich bewegen kann, wobei Angriffe und Fähigkeiten weiter möglich sind

Betäuben – Deaktiviert alle Aktionen

Diese Schwächungen spielen eine wichtige Rolle, vor allem im PvP. Besonders wichtig sind hier Stuns, Silence und Disease. So könnt ihr Gegner kontrollieren, Fähigkeiten verhindern und die erhaltene Heilung reduzieren.

Im PvE sollte auf den Gegnern vor allem Rend aktiv sein, damit die Gruppe mehr Schaden verursachen kann. Zudem gibt es bestimmte Fähigkeiten, die sich aktivieren oder Bonusschaden auslösen, wenn Feinde mit aktiver Schwächung getroffen werden.

Zählen Dots zu den Schwächungen? Nein, Brennen, Gift und Blutung zählen nicht als Schwächung, sondern haben ihre eigene Kategorie.

Ihr müsst Buffs, Debuffs und die unterschiedlichen Schadensarten beherrschen

Was kann man gegen Debuffs tun? Debuffs laufen in der Regel von allein aus. Allerdings gibt es auch den Effekt „Cleanse“ durch den ihr alle Debuffs von euch entfernen könnt. Zudem gibt es Fähigkeiten, die bestimmte Debuffs entfernen.

Welche wichtigen Aspekte gibt es neben Debuffs? Debuffs spielen eine wichtige Rolle, wenn ihr den maximalen Schaden verursachen und gleichzeitig Gegner kontrollieren möchtet. Doch es gibt noch zwei weitere wichtige Aspekte, die ihr kennen solltet.

Das sind zum einen die Buffs. Ermächtigung erhöht etwa euren Schaden, Verstärkung stärkt eure Verteidigung und Eile lässt euch schneller laufen.

Zum anderen sind die unterschiedlichen Schadensarten wie Hieb-, Stich- oder Elementarschaden wichtig. Hier haben wir alles dazu zusammengefasst: Welche Schadenstypen gibt es und gegen wen machen sie am meisten Damage? Dabei spielt es eine entscheidende Rolle, gegen welchen Gegnertypen ihr kämpft.

Das Kampfsystem von New World besteht zudem nicht aus dem Lernen komplizierter Rotationen, sondern hat eine taktische Komponente, bei der das richtige Positionieren und Ausweichen wichtig ist.

