Er ist erfolgreicher als MontanaBlack, aber verzichtet jetzt auf den Geld-Cheat, den Twitch-Streamer nutzen

Das steckt dahinter: Es gibt aus Zuschauer-Sicht einige Beschwerden gegen das „Reaction-Meta“, weil es so dominant ist und in endlosen „Reaction-Kaskaden“ mündet, bei denen Reaktionen auf Reaktionen kommentiert werden.

So sagte MontanaBlack, er reagiere auf die Videos zu Shurjoka , weil sich die Leute für seine Meinung interessierten. Außerdem sei es “sein Job” und das sei “free Content, den er mitnehmen muss”, so finanziere er sich seinen Mercedes.

Was macht er stattdessen? Der YouTuber sagt, er reagiere noch auf Trailer oder News-Sendungen. Wenn es eine große Story gäbe, schaue er im Stream vielleicht Teile davon. Aber wenn er heute ein Video bespreche, dann schaue er sich das Video vor dem Stream an, damit er Ahnung vom Thema hat. Dann redet im Stream über das Video, statt es im Stream live zu schauen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Urheber, der all die harte Arbeit, der Blut, Schweiß und Arbeit in das Magnum Opus gesteckt hat, das fast 3 Stunden lang ist, fast so lang wie einer der Scheiß ‚Herr der Ringe‘-Filme, hat davon kaum profitiert.“

Das belegt er an einem aufwändigen Video zu der Geschichte eines Speedruns (via youtube ), bei dem seine Reactions ihm deutlich mehr Geld und Views gebracht haben, als dem ursprünglichen YouTuber, der die ganze Arbeit damit hatte. Das Argument, „der auf den reagiert wird, profitiert von der Reichweite“, das auch MontanaBlack bringt, lässt er nicht zählen.

The Walking Dead: Jahrelang glaubten Fans hartnäckig an eine Theorie, jetzt widerlegt sie der Producer persönlich

Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch ein seltenes Pokémon – So löst ihr ihn ein

Sein YouTube-Kanal, penguinz0 ist riesig, er hat 14,5 Millionen Abonnenten. Während die Videos von MontanaBlack auf seinen Kanälen so um die 400.000 Zuschauer erreichen, ist Charles White eher so im Bereich von 1,5 Millionen unterwegs.

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to