Sons of the Forest: Goldene Rüstung und Katana finden – Hier schnappt ihr euch zwei der mächtigsten Items

In Sons of the Forest könnt ihr eine goldene Rüstung und ein Katana finden, um eure Reise durch die Insel zu erleichtern. Wir zeigen euch, wie und wo ihr sie bekommen könnt.

Wo befinden sich die Items? Um die goldene Rüstung und das Katana zu finden, müsst ihr den Bunker besuchen, der sich südöstlich der Insel befindet. Um den Bunker zu erreichen, müsst ihr zuerst einen Höhleneingang passieren.

Position des Bunkers – Map-Quelle: mapgenie.io

Der Bunker ist jedoch verschlossen und benötigt zum Öffnen eine Wartungsschlüsselkarte. Beachtet, dass dieser Bunker zu den schwereren Kalibern gehört und ihr eine ordentliche Waffe und Rüstung mitbringen solltet. Nachdem ihr euch also durch Mutanten gekämpft habt, lauft die Treppen runter in die 2. Etage.

Durchsucht nun alle Büros, die sich auf der rechten Seite befinden. In einem befindet sich das Katana auf einem Halter in der Nähe des Sofas.

Die Goldrüstung befindet sich in einem weiteren Büro auf derselben Etage, diesmal jedoch auf dem Sofa in Richtung des Kleiderschranks.

Solltet ihr beide Items ergattert haben, dann vergesst nicht die goldene Maske einzusammeln. Sie ist sehr nützlich, um Kannibalen einzuschüchtern.

Wo befindet sich die Wartungsschlüsselkarte? Um die Schlüsselkarte zu ergattern, müsst ihr einen weiteren Bunker besuchen, der sich nur mit einer Schaufel entdecken lässt. Um die Schaufel zu bekommen, haben wir einen separaten Guide: Sons of the Forest: Schaufel finden – So kriegt ihr das wichtige Fortschritts-Item

Hier markieren wir euch die Location des Schlüsselkarten-Bunkers:

Die Höhle mit der Wartungsschlüsselkarte – Map-Quelle: mapgenie.io

Habt ihr jetzt an der richtigen Stellen gegraben und euch Zugang verschafft, müsst ihr nur noch die unterirdische Basis untersuchen. Die Schlüsselkarte wird sich in einem Wohnbereich auf einem Schreibtisch befinden.

Was können die Items? Das Katana zählt zu einer der stärksten Nahkampfwaffen im Spiel. Es ist schnell tödlich und besitzt einen nostalgischen Touch. Die goldene Rüstung jedoch ist keine Rüstung an sich, sondern ein Kleidungsstück, das jede angelegte Rüstung entfernt. Sie reduziert den erlittenen Schaden von Dämonen und kann nicht kaputtgehen. Das heißt, ihr könnt in Summe mehr Schläge einstecken, bevor ihr ins Grass beißt.

Das waren alle wichtigen Infos bezüglich der goldenen Rüstung und des Katanas. Habt ihr die Items gefunden und wenn ja, spielt ihr diese auch oder habt ihr sie nur in eurer Sammlung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Sons of the Forest: Map mit den wichtigsten Locations