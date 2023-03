Sons of the Forest: Schrotflinte finden – Wo und wie ihr sie bekommt

Wir liefern euch eine Anleitung, wo ihr in Sons of the Forest die Schrotflinte (auch Shotgun) finden könnt und welche Voraussetzung es für die Waffe gibt.

Die Schrotflinte ist eine der 30 Waffen, die ihr im Survival-Hit Sons of the Forest ergattern könnt. Sie punktet vor allem auf einer geringen Distanz zum Ziel.

Wo finde ich die Schrotflinte?

Die Schrotflinte befindet sich in einem Grab im Nordwesten der Map.

Hier seht ihr, wo ihr die Schrotflinte findet:

Die Karte von Sons of the Forest via mapgenie.io

Wie finde ich die Schrotflinte? Begebt euch zu dem gezeigten Punkt in der Karte. Dort werdet ihr ein Grab vorfinden.

Orientiert euch dabei an dem Holzkreuz, dass euch den genauen Ort markiert. Schaufelt das Grab auf, bis ihr auf eine Leiche im Sarg stoßt. Diese hält die Schrotflinte in der Hand, welche ihr einfach entnehmen könnt.

Zusätzlich könnt ihr von der Leiche einen GPS-Peilsender ergattern.

Was sind die Voraussetzungen für die Schrotflinte? Da ihr ein Grab ausheben müsst, benötigt ihr zunächst die Schaufel, um euch die Waffe zu holen.

Hier findet ihr eine Anleitung, wie ihr die Schaufel bekommt:

Sons of the Forest: Schaufel finden – Mit Map & Höhlenausgang

Welche Munition brauche ich für die Schrotflinte? Für die Schrotflinte benötigt ihr entweder Schrotkugeln oder Flintenlaufgeschosse.

Ihr könnt den Typ der Munition ändern, indem ihr den Waffenlauf nach unten richtet und dann „R“ drückt.

Wo finde ich Munition für die Schrotflinte? Die Munition der Waffe erhaltet ihr in Kisten, die ihr innerhalb der Spielwelt von Sons of the Forest findet. Direkt am Absturzort könnt ihr aus den Kisten ein wenig Munition für die Waffe ergattern.

Bisher könnt ihr noch keine Schrotflinten-Munition selbst herstellen.

Hier findet ihr noch eine Übersicht über alle Waffen und wo ihr sie bekommt: Sons of the Forest – Alle 30 Waffen mit Fundort in der Übersicht