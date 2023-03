Sons of the Forest hat nun ein Fernglas – Hier findet ihr es und so nutzt ihr es richtig

Sons of the Forest erhielt mit dem ersten großen Content-Update ein Fernglas. Wir zeigen euch, wo ihr es findet und wie ihr es benutzt.

Sons of the Forest ist Anfang 2023 der große Hit unter den Survival-Spielen. Der Titel von Endnight Games startete am 23. Februar in den Early Access und war direkt ein voller Erfolg auf Steam. Knapp zwei Wochen nach Release, am 09. März, erhielt Sons of the Forest das erste große Content-Update.

Neben einem Gleiter und der Verbesserung für das Tor brachte das Update auch ein Fernglas. Wir zeigen euch, wie ihr es baut und richtig benutzt.

Sons of the Forest Fernglas finden

Wo findet ihr das Fernglas? Das Fernglas findet ihr im Nordosten der Karte am Strand. An dem Strand stehen einige rote Kajaks im Sand und auf einem dieser Kajaks liegt das Fernglas. Nebendran gibt es außerdem jede Menge Loot wie Proviant, Draht und den Camouflage-Suit für Virginia.

Solltet ihr Schwierigkeiten haben, die Kajaks zu finden, könnt ihr euch an einer Höhle in der Nähe orientieren. Die Höhle liegt ebenfalls am Strand im Nordosten der Karte und ist in Sons of the Fortest ein wichtiger Bestandteil, um im Spiel voranzuschreiten. In der Höhle findet ihr die Tauchausrüstung, die ihr für die Beschaffung der Schaufel benötigt.

In den folgenden Bildern seht ihr den Fundort des Fernglases auf der Karte, die Höhle als Orientierungspunkt sowie das rote Kajak, auf dem das Fernglas liegt:

Fundort des Fernglases auf dem GPS Das rote Kajak, auf dem das Fernglas zu finden ist Der Fundort des Fernglases auf der Karte via mapgenie.io

Sons of the Forest Fernglas nutzen

Wie wird das Fernglas genutzt? In der Natur von Sons of the Forest gibt es viele Bäume und Sträucher, die eure Sicht einschränken. Um einen idealen Überblick zu haben und bietet es sich an, das Fernglas mit einem Aussichtsturm oder ähnlichem zu kombinieren.

Um das Fernglas zu benutzen, müsst ihr es lediglich im Inventar ausrüsten. In eurem ausgeklappten Inventar findet ihr es direkt unter dem Rucksack, rechts von eurem GPS:

Zusätzlich könnt ihr das Fernglas seit dem zweiten Hotfix von Sons of the Forest auch auf einen Hotkey legen und es mit einem einzigen Tastendruck ausrüsten. Welche taste ihr dafür verwendet, ist euch selbst überlassen.

