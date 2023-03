Sons of the Forest: 2. Update bringt 5 Änderungen für den Steam-Hit – Begeistert Spieler: „Wurde 50 % besser“

Seit dem Release im Early Access hat Sons of the Forest hunderttausende Spieler angelockt. Allerdings hat das Spiel noch einige Probleme, Bugs und fühlt sich teilweise unfertig an. Nun ist der 2. Hotfix da und behebt einige Dinge, die offenbar übersehen wurden.

So steht es um Sons of the Forest:

Sons of the Forest war das meisterwartete Spiel auf Steam und der Andrang war riesig. Der Start war für das Survival-Game so gut, dass selbst die Steam-Server eingebrochen sind. Es wurde zum größten Survival-Spiel auf Steam.

Zum Release-Wochenende zockten 411.804 Spieler gleichzeitig (via steamcharts). Mittlerweile ist die Zahl deutlich gesunken, was mitunter daran liegt, dass Content fehlt.

Sons of the Forest besticht mit Gameplay, kann aber schnell durchgespielt werden. Speedrunner brauchen sogar nur unter 10 Minuten.

Ein Problem des Spiels ist, dass es im Early Access erschienen ist, statt wie geplant als vollständiger Release. Wie lange es noch weiterentwickelt wird, bis Sons of the Forest „fertig“ ist, steht noch aus.

Es fehlen allerdings nicht nur mögliche Inhalte, die nachgeliefert werden. Auch einige Features wurden übersehen, die nun, eine Woche später, mit dem bereits zweiten Patch nachgeliefert werden.

Sons of the Forest knackt Steam-Server, ist das erfolgreichste Spiel auf Twitch – Darum ist das Game so im Hype

Was sind das für Änderungen? Der Post mit den Patch Notes auf Steam umfasst lediglich 5 Punkte:

es gibt ein Hotkey-System, Items im Inventar können durch Drücken der Tasten 0-9 auf Hotkeys gelegt werden

entsprechende Tipps gibt es nun in Lade-Bildschirmen

die Erinnerung, dass eine Szene übersprungen werden kann, taucht nun auf, wenn eine entsprechende Taste gedrückt wird

ein Tipp für schwere Angriffe ist nun in Lade-Bildschirmen zu sehen

die Funktion „Zurück“ (Standardmäßig auf Escape) schließt nun das Tutorial-Buch, das Bau-Heft und den Rucksack

Die Änderungen klingen zwar nur minimal, kommen aber bei der Community außerordentlich gut an.

Fangt ihr jetzt erst mit Sons of the Forest an? Hier sind 5 Tipps für einen guten Start:

Update sorgt für Jubel: „Gute Arbeit, Devs“

Auf reddit sind die aktuell größten Threads in den subreddits von The Forest und Sons of the Forest die Meldungen zum Hotfix. Die Änderungen kommen allesamt gut an, insbesondere die Möglichkeit, bestimmte Menüs mit Escape zu schließen.

„Sons of the Forest wurde 50 % besser“ heißt es von einem Nutzer, der viel Zustimmung bekommt. Andere erklären, dass sie oft gestorben seien, weil sie in Panik ihren Rucksack etwa nicht wegstecken konnten.

Die Änderungen sind zwar nur klein, sorgen aber trotzdem für Freude und Danksagungen an die Entwickler.

Endnight Games haben bereits versprochen, dass Sons of the Forest über die nächsten Monate weiterentwickelt wird. Wie viele neue Inhalte noch kommen, wissen wir noch nicht. Bereits jetzt bin ich mir aber sicher: Sons of the Forest ist wichtig für das Genre:

Survival-MMOs fehlt das, was WoW für MMORPGs ist – Wird Sons of the Forest „das große Ding“?