Heute Abend, am 09. März 2023, soll es ein großes Update in Sons of the Forest geben. Hier findet ihr alle Infos zur Startzeit, Problemen und den neuen Inhalten.

Heute Abend, den 09. März 2023 um 18:00 ist in Sons of the Forest, dem beliebten Survival-Game auf Steam das erste große Update geplant. Zuvor gab es bereits kleinere Hotfixes, doch nun sollen auch neue Inhalte ins Spiel kommen.

Wir haben euch hier eine Übersicht über die wichtigsten Infos zum Update gesammelt.

Gibt es Probleme beim Update in Sons of the Forest?

19:04 Uhr: Das Update ist inzwischen in Sons of the Forest gestartet.

18:38 Uhr: Das Update ist bisher noch nicht im Spiel gestartet. Mehrere Spieler fragen über Twitter und Steam nach dem Verleib des Updates. Von den Entwicklern gibt es bisher noch keine Information dazu. Wir werden euch den Artikel aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt.

Alle zur Startzeit des Updates in Sons of the Forest

Wann beginnt das Update in Sons of the Forest? Das Update ist heute um 18:00 Uhr geplant.

Wie groß ist das Update? Das Update ist 934,5 MB groß.

Welche neuen Inhalte sind in Sons of the Forest geplant?

​Was genau das große Update an neuen Inhalten mit sich bringt, ist bisher noch nicht von den Entwicklern bestätigt worden. Jedoch gaben sie in einem Q&A bereits einen Ausblick darauf, was sie für Sons of the Forest an neuen Inhalten planen.

Sons of the Forest: Update-Plan im Early Access – So geht es weiter mit dem Steam-Hit

Update am 09. März 2023, um 19:05 Uhr: Die Entwickler posteten auf Steam eine Übersicht mit allen Inhalten zu Patch 01. Unter anderem umfasst das Update:

Einen neuen Mini-Boss-Kampf

Ferngläser und Hängegleiter wurden hinzugefügt

Defensives Mauertor wurde hinzugefügt

Zurücksetzen der Einstellungen auf dem Optionsbildschirm hinzugefügt

Türen können nun mit einem Stock verschlossen werden, der auf der Innenseite der Tür platziert wird

Einige zusätzliche Story-Elemente wurden hinzugefügt

Option zum Ausblenden von Spieler-Namen hinzugefügt

Einige Kannibalendörfer haben jetzt Aussichtstürme

Neuer Strukturtyp wurde hinzugefügt

Daneben wurden Änderungen an der Balance und Audio des Spiels vorgenommen. Zudem gibt es zahlreiche Fixes und Verbesserungen im Spiel.

