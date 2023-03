Sons of the Forest Radio finden – So macht ihr Kelvin zu eurem persönlichen DJ

In Sons of the Forest könnt ihr an verschiedenen Orten Radios finden. Wir zeigen euch, wo es Radios gibt und wie ihr Kelvin zum DJ macht.

In dem Survival-Spiel Sons of the Forest könnt ihr an bestimmten Locations ein Radio finden und den Klängen von Musik lauschen, wenn ihr die Stille des Waldes nicht mehr aushaltet – und Kelvin trägt es für euch.

Wo findet ihr das Radio? Das Radio findet ihr in Sons of the Forest an verschiedenen Standpunkten auf der Map. Ein Radio steht beispielsweise im Nord-Westen der Insel, in einem verlassenen Camp.

Ein weiteres Radio steht im Westen an einem Strand. Das Radio ist dort bei einer Leiche und haufenweise Loot. Ein Besuch lohnt sich demnach auf jeden Fall.

Hier seht ihr die verschiedenen Locations auf der Karte (via mapgenie.io), an denen ihr Radios finden könnt, sowie den Fundort des Radios am Strand:

Wie nutzt ihr das Radio? In Sons of the Forest gibt es zwei Möglichkeiten, um Radio zu hören. Die erste ist die Offensichtliche: Ihr stellt euch neben ein Radio, das ihr gefunden habt, und lauscht der Musik. Dabei könnt ihr natürlich auch den Sender wechseln.

Ihr könnt allerdings auch Kelvin beauftragen, das Radio zu holen.

Wie wird Kelvin zum DJ? Dafür nehmt ihr den Zettel, mit dem ihr den NPC auch Holz holen oder Fische fangen schickt und wählt dort die „Hol“-Option aus, sobald ihr in der Nähe eines Radios seid.

Ist Kelvin nah genug an dem Radio dran, könnt ihr „Hol das Radio“ auswählen. Euer hilfreicher Begleiter läuft dann los, holt das Radio und trägt es auf seiner Schulter. Gebt ihr zusätzlich den Befehl “und folge mir“, läuft euch Kelvin mit dem Radio auf der Schulter hinterher.

Sons of the Forest Zettel “Kelvin hol Radio” Sons of the Forest Kelvin trägt ein Radio

Wenn ihr zusätzlich von Kelvin auch von Virginia begleitet werdet, lernt ihr zudem die musikalische Seite der dreibeinigen NPC-Dame kennen, die bei laufendem Radio nämlich zu tanzen beginnt.

Aktuell ist es allerdings leider noch so, dass ihr das Radio nicht dauerhaft behalten dürft. Wenn ihr euch zu weit von dem Ort entfernt, an dem ihr das Radio gefunden habt, despawnt es.

Falls ihr neben dem Radio auch mal Kelvin verlieren solltet, haben Spieler einen Trick gefunden, um den NPC respawnen zu lassen:

