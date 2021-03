Leinenzwirn zu bekommen kann in Valheim ganz schön herausfordernd sein, denn ihr müsst euch dazu den schwersten Gegnern stellen. MeinMMO erklärt euch, wie ihr Leinen herstellt und wofür ihr den Zwirn braucht.

Was ist Leinenzwirn? Das Material ist eines der letzten, die ihr in Valheim bekommen könnt. Ihr stellt aus Leinenzwirn Waffen und Rüstungen her, mit denen ihr euch auf den bisher finalen Bosskampf gegen den fünften Yagluth vorbereiten könnt.

Leinen bekommt ihr in Form des Rohstoffs Flachs, welchen ihr in den Ebenen finden und anbauen könnt. Allerdings müsst ihr euch dazu durch einige der schwersten und nervigsten Gegner von Valheim prügeln.

Leinenzwirn bekommen – So stellt ihr ihn her

Das braucht ihr für die Herstellung: Leinenzwirn herzustellen ist leicht. Ihr braucht dazu aber erst einmal Flachs. Ihr müsst den gesammelten Flachs lediglich auf ein Spinnrad flechten – das erledigt dann den Rest. Für das Spinnrad braucht ihr allerdings einen Handwerkstisch, den ihr erst bekommt, nachdem ihr Moder besiegt habt.

Einfach Flachs ins Spinnrad und der Zwirn wird automatisch hergestellt – wie beim Schmelzen.

Wenn ihr Probleme damit habt, Moder zu besiegen und in die Ebenen zu kommen, findet ihr bei uns Tipps, um alle Bosse in Valheim zu beschwören und zu besiegen.

Wo finde ich Flachs? Flachs steht oft in kleinen Anbaugebieten in den Lagern von Kobolden. Haltet in den Ebenen Ausschau nach Ansammlungen von Hütten – dort ist oft auch Flachs oder Gerste zu finden.

Ein Tipp zum Abbauen: Wenn ihr den Spezialangriff eines Atgeir nutzt, mäht ihr wie mit einer Sense den gesamten Flachs um euch herum ohne Verlust. Ihr könnt ihn dann einfach einsammeln.

Flachs findet sich oft in Lagern von Kobolden in den Ebenen.

Habt ihr einmal Flachs gefunden, könnt ihr ihn einfach bei euch anbauen. Dazu benötigt ihr einen Bronzepflug und müsst erst einmal den Boden kultivieren. Pflanzt den Flachs einfach ein.

Aber Vorsicht: Flach wächst NUR in den Ebenen! Ihr könnt ihn zwar überall anpflanzen, aber außerhalb der Ebenen wird er nicht wachsen! Achtet darauf, um keine Pflanzen zu verschwenden.

Habt ihr Flachs einmal angebaut, müsst ihr warten. Bis er ausgewachsen ist, vergehen etwa zwei bis drei Tage im Spiel (grob 60-90 Minuten). Genaueres zu den Zeiten findet ihr in unserem Special zum Tag- und Nacht-Zyklus von Valheim.

Leinenzwirn für die besten Waffen in Valheim

Dafür braucht ihr den Zwirn: Habt ihr Leinenzwirn das erste Mal hergestellt, werdet ihr vermutlich gleich eine ganze Menge neuer Rezepte lernen. Ihr braucht den Zwirn für:

einige der besten Waffen von Valheim

einige der besten Rüstungen

den Leinen-Umhang

Zusätzlich werdet ihr weiteres Material brauchen wie Silber, edles Holz oder Schwarzmetall. Besonders für die Waffen solltet ihr eine große Menge Metall ansammeln. Das bekommt ihr glücklicherweise aber ohnehin bei den Kobolden, die den Flachs bewachen. Mehr dazu lest ihr in unserem großen Guide zu Metallen und Erzen in Valheim.

Der Weg zur Flachs, Leinen, der besten Ausrüstung und dem letzten Boss kann lange dauern und anstrengend sein. Wir haben deshalb für euch alle wichtigen Guides, Tipps und Stützen für euch handlich und auf einen Blick ersichtlich zusammengefasst: Alle Tipps und Guides zu Valheim in der Übersicht