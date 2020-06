Star Wars Squadrons wird ein neues Spiel, das Multiplayer-Fans im Auge behalten sollten. Hier soll es heiße PvP-Weltraum-Schlachten mit Raumschiffen geben.

Raumschiffe und Star Wars sind untrennbar miteinander verbunden. Doch in den meisten Spielen können wir lediglich auf dem Boden kämpfen oder haben Raumschlachten als kleine Mini-Spiel-Einlagen. Das wird sich jedoch bald ändern, denn ein Leak sprach über Star Wars Squadrons, was kurz darauf von EA offiziell über Twitter angeteasert wurde.

Was ist Star Wars: Squadrons? Laut dem Leak handelt es sich bei Star Wars Squadrons vor allem um einen Multiplayer-Titel. Immerhin werden bei EA mit dem Slogan „Pilots Wanted“ – Piloten gesucht. Die Spieler werden also die Kontrolle über verschiedene Raumschiffe aus dem „Star Wars“-Universum übernehmen und sich dabei in Multiplayer-Schlachten gegenseitig die Außenhüllen zerballern. Dabei soll es wohl vor allem um Team-Schlachten gehen – über die einzelnen Ziele oder Spielmodi ist bisher noch nichts bekannt.

Hinter dem Spiel steckt übrigens das Studio Motive, die zuletzt bei Battlefront 2 für die Kampagne verantwortlich waren und auch bei Anthem mitgeholfen haben.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j — EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020

Gibt es auch eine Solo-Kampagne? Laut den Quellen von Venturebeat soll es eine Solo-Kampagne geben. Diese fällt aber eher gering aus und ist nicht der Fokus des Spiels. Im Kern ist Star Wars: Squadron eben ein Multiplayer-Titel und folglich wird man in diesen Spielmodi wohl den meisten Spaß haben.

Wann soll das Squadrons erscheinen? Einen offiziellen Termin dafür gibt es bisher noch nicht. Die Quellen des Leaks sprechen aber von einer Veröffentlichung im Herbst 2020 – also zwischen Oktober und Dezember. Eine Bestätigung dafür steht aber noch aus, wird aber wohl mit dem ersten Trailer kommen.

Wann erfahren wir mehr? Die Enthüllung des Spiels mitsamt einem Trailer gibt es bereits am 15. Juni, also in wenigen Tagen. Dann werdet ihr hier auf MeinMMO sicher mehr zu dem Titel lesen und erfahren, was der Multiplayer-Raumschiff-Shooter alles auf dem Kasten hat.

Ob sich das Spiel lohnt, lässt sich anhand der Infos natürlich noch nicht abschätzen. Wer aber an den Raumschiff-Kämpfen in SWTOR und dem „Galactic Spacefighter“ Freude hatte, sollte die Augen nach diesem Titel offenhalten.

Freut ihr euch auf einen neuen „Star Wars“-Multiplayer?