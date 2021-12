9 Dinge, die das MMORPG ESO 2022 dringend bringen muss

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat in den letzten Jahren einiges an Content gewonnen. Außer neuer Gebiete und Quests sind auch neue Features ins Spiel gekommen. Doch was fehlt in ESO noch? MeinMMO Autorin MiezeMelli hat sich damit ausgiebig beschäftigt und einige Punkte zusammengestellt.

Was sind Features? Damit sind Spielinhalte gemeint, die das Spielerlebnis in ESO verbessern, abgesehen von Quests und Gebieten. Es geht also eher um funktioniale Erweiterungen oder Extras.

Und dann wollen wir auch nicht lange fackeln, denn es steht einiges auf der Wunschliste der Community. Und zugegeben habe ich alleine auch ein Word-Dokument voll bekommen. Fangen wir also mit kleineren Änderungen an und steigern bis in größere Träumereien.

1. Ein Überblick über die gesamte Spielzeit, charakterübergreifend

Wieso muss man Add-Ons für die gesamte Spielzeit benutzen? Immer wieder wird man gefragt, wie viel Stunden man schon ESO gespielt hat und muss sich dann durch alle Charaktere loggen und es aufsummieren. Ich bin mit meinen 18 Charakteren mit den Loadingsscreens locker bei 30 Minuten oder mehr.

Leider funktionieren besagte Add-Ons bei mir bisher nicht, sodass ich wirklich auf jeden Char loggen muss. Das ist wirklich einfach eine unnötige Zeitverschwendung und wäre vermutlich nicht schwer zu realisieren. Immerhin kann man sich ja die Spielzeit der einzelnen Charaktere mit dem Chatbefehl “/played” ausgeben lassen.

Gebt ihr den Chatbefehl /played ein, erfolgt so eine Systemmeldung.

Das wäre eine Änderung für die es garantiert keine negative Kritik geben würde. Außer man würde sich ausschließlich nur noch die Gesamt- und nicht mehr die Charakterzeiten anzeigen lassen können. Aber eine charakterübergreifende Ergänzung begrüßt jeder Spieler.

2. Die Items im Kronenshop sind zu teuer

Natürlich beschweren sich Käufer immer gerne über den Preis. Ich vermute aber, dass Bethesda von einer Senkung der Kronenshop-Preise ebenfalls profitieren würde. Und zwar aus ganz einfachem Grund: Die Leute sind eher bereit sogenannte “Klecker”-Beträge auszugeben, als hohe Beträge.

Als Beispiel nehmen wir doch einmal die Spieluhr “Einladung ans Chaos”, die es momentan für 1.000 Kronen im Shop gibt.

Kronen kann man in Paketen erwerben. Je nach Anzahl der Kronen, verändert sich der Preis pro Krone:

Paket Kosten Kosten für 100 Kronen 1) 750 Kronen 6,99 € 0,93 € 2) 1.500 Kronen 12,99 € 0,87 € 3) 3.000 Kronen 20,99 € 0,70 € 4) 5.500 Kronen 34,99 € 0,64 € 5) 14.000 Kronen 84,99 € 0,61 € 6) 21.000 Kronen 129,99 € 0,62 €

Das bedeutet für unsere Spieluhr, dass je nach Kronenpaket der genaue Preis zwischen 6,10 € – 9,30 € liegt. Ich persönlich finde das zu teuer für ein winziges Einrichtungsitem und habe mir daher von den vielzahligen Spieluhren vielleicht 2 oder 3 Stück gekauft. Wenn eine Spieluhr hingegen 3,00 – 5,00 € kosten würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ausnahmslos jede Spieluhr hätte.

Aber so habe ich keine weiteren Spieluhren und kaufe auch keine Kronen dafür. Im Endeffekt also ein Lose-Lose, welches man durch Senkung der Kronenshoppreise leicht in ein Win-Win ändern könnte.

Natürlich müsste man die Kronen für die ESO+ Mitgliedschaft entsprechend anpassen. Wenn die Preise im Kronenshop reduziert würden, wäre es nur fair, wenn die Kronen in der Mitgliedschaft gleichermaßen ein wenig gesenkt werden.

3. Erhöhen der maximalen Anzahl an Charakterplätzen

Das Anliegen mag so manchen Neuling verwundern, denn man kann in ESO bis zu 18 Charakterplätze freischalten. Wenn man sich aber im Mid- bis Endgame in der Community umschaut, sieht man, dass es keine Seltenheit ist. Inzwischen gibt es in ESO 6 Klassen.

Als fleißiger PvE-Spieler kann man schonmal 12 Charakterplätze für jeden DD berechnen. Für jede Klasse ein Charakter und das einmal für die Magicka- und andererseits die Ausdauervariante. Dann tankt dieser DD nebenbei noch ein bisschen, rechnen wir also nochmal mit 6 Charakteren. Und da sind wir auch schon bei unserem Limit.

Möchte dieser Spieler jetzt noch ausgiebig das Heilen anfangen, müsste er anfangen einen anderen Charakter dafür umzubauen. Und wir haben das PvP noch gar nicht berücksichtigt.

Ich persönlich wünsche mir noch freie Plätze für 2 weitere Tank-Klassen, die mir bisher noch fehlen. Prinzipiell finde ich es aber immer sinnvoll, sobald eine neue Klasse ins Spiel gebracht wird, dass ebenso ausreichend neue Charakterplätze hinzukommen.

4. Es kommen immer mehr Housing Items, aber wohin damit?

Seit dem Update 13 Homestead sind konstant neue und vorallem extrem viele Einrichtungsgegenstände ins Spiel gekommen. Aber wohin damit? Meine Lagertruhen platzen aus allen Nähten und ich bin keine Seltenheit mit der Nutzung von Heimen als IKEA Möbelausstellung.

Ich habe mehrere schön eingerichtete Häuser und daneben aber leider auch vollgestellte Rumpelkammern, weil nichts mehr in meine Lagertruhen passt. Dabei verkaufe ich einfache Items schon beim Händler und habe alle Truhen freigeschaltet, die ich fast ausschließlich für Einrichtungsgegenstände nutze.

Da muss unbedingt eine Lösung her! Vielfach angedacht wurde in der Community schon eine Art Housing-Beutel, analog zum Handwerksbeutel. Der Handwerksbeutel fasst alle Materialien fürs Handwerk, unabhängig von der Anzahl. So etwas wäre der Traum für jeden Housing-Freund und viele wären bereit, sich dafür ESO+ oder ähnliches zu besorgen.

Die Item-Begrenzung ist ein leidiges altes Thema. Und wir kennen den Grund dafür, dass die maximale Anzahl an Itemplätzen nicht angehoben wird. Dies wäre auf den Konsolen aufgrund der Performance nicht möglich. Dennoch: Für detailverliebte Housing-Fans bleibt dies eine offene Wunde.

5. Was ist eigentlich aus dem Projekt zur Server-Verbesserung geworden?

Im Januar 2020 auf der ESO-Taverne in Köln wurde ein Stufen-Programm zur Serververbesserung vorgestellt. Dieses Programm ist damals auf sehr positives Feedback gestoßen und unzufriedene Spieler hatten den Eindruck, dass sie gehört werden.

Man muss natürlich bedenken, zu welchem Zeitpunkt die Ankündigung genau war. Kurz vor Ausruf der Pandemie, natürlich verändert das einiges. Dennoch finde ich Kommunikation sehr wichtig. Und das macht Bethesda zum Teil auch schon gut, aber bei diesem Projekt gab es in meinen Augen nicht die gewünschte Rückmeldung.

Man muss dazu sagen, dass ESO vor dem Greymoor Release wirklich massive Server-Probleme hatte, die sich mit dem Release von Greymoor auch wirklich stark verändert haben. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass beispielsweise Spieler im Raid mehrfach aus dem Spiel fliegen. Gerade in den letzten Wochen hatten die Spielern meiner Raidgruppen wieder Probleme damit.

Solche Probleme gibt es leider immer wieder und die Community wünscht sich weiterhin, dass diese Probleme angegangen werden. Ich selbst hätte mir eine Rückmeldung zu dem Stufenprojekt in der Form und mit der Präsenz gewünscht, mit der es auch angekündigt wurde.

Auch die Tests im Rahmen der Serverperformance im Gebiet Cyrodiil hätten in meinen Augen noch besser kommuniziert werden können. Bzw. hätte ich mir vielfach einen stärkeren Dialog zwischen Spielern und Entwicklern gewünscht. Natürlich kann ich nicht einschätzen, inwieweit dies möglich ist, da das Programmieren bei mir nicht über einen simplen Taschenrechner in Java hinausgeht.

6. Wirklich spanndende neue Mainquest, wie Greymoor oder Markarth

Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber in meinen Augen war die Blackwood Mainquest im Gegensatz zu bisherigen Story echt lahm. Zudem bin ich nicht der größte Fan von dem NPC Eveli, der in meinen Augen eigentlich absolut Nichts relevantes zur Story beigetragen hat.

Während dem Questen wurde man eher von ihr aufgehalten und musste ihr wieder und wieder nochmal erzählen, was in der vorangegangenen Situation passiert ist. Das hat für mich den Questfluss sehr gestört, zudem hatte sie keine relevante Rolle in der Mainquest selbst.

Es war cool auf Charaktere der dunklen Bruderschaft zu treffen. Denn dies ist eine der Storys, die mir am meisten gefallen haben. Dennoch fand ich insgesamt fehlte in Blackwood irgendwie die Dynamik.

Ich hoffe, dass die nächste Questreihe wieder an Dynamik und Einzigartigekeit gewinnen kann. Ich war in Markarth z.B. total überrascht von der Tatsache, dass man mit dem “Bösewicht” selbst reden konnte. Zudem konnte ich seine Geschichte irgendwie verstehen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwammen ein wenig.

Das macht für mich eine Story gut und nachfühlbar, da es diese absolute Trennung in Gut und Böse im realen Leben nicht gibt. Mich interessiert immer der Grund und die Entwicklung und das wurde in Markarth wirklich toll umgesetzt. Zudem liebe ich die bodenständige Art der Reikmannen, an ihnen habe ich wirklich einen Narren gefressen.

In Blackwood fehlten starke Charaktere mit viel Hintergrund und dramatischer Geschichte.

7. Schlachtfelder – Wir wollen auch unsere alten Modi zurück

Ich weiß, ich habe mich zu gerne aufgeregt, wenn mein zufälliges Schlachtfeld wieder der Chaosball war. Dennoch vermisse ich die Abwechslung. Es ist zwar toll, dass man sich wieder in Gruppen anmelden kann, aber wieso wurden alle Modi bis auf Todeskampf entfernt?

Es muss doch irgendwie möglich sein zwischen Solo- und Gruppen-Suche zu wählen und einen oder mehrere Modi auszuwählen. Zumindest wäre das die Lösung, mit der die Community wirklich zufrieden gestellt wäre.

Zuvor gab es folgende Schlachfeld-Modi:

Todeskampf (Punkte durch Todesstoß)

Reliktjagd (gegnerisches Relikt muss geklaut und in die eigene Base gebracht werden)

Chaosball (Träger des Chaosballs erhält Punkte, jedoch auch Schaden)

Flaggenjagd (Punkte durch das Einnehmen von Flaggen)

Ideal wäre es, wenn man alle Modi auswählen könnte, die für einen selbst in Frage kommen. Und das kombiniert in einer Solo- oder Gruppen-Suche

8. Ausblenden von Begleitern, Gefährten und Pets anderer Spieler

Egal ob der Hüter seinen Bären wieder vor der Questabgabe stehen hat oder eine Zwielichtschwinge voll in deiner Sicht rumflattert. Es nervt tierisch und behindert teilweise wirklich das Spielen. Jeder Spieler kennt es und jeden nervt es. Warum gibt es keine Option die Begleiter, Gefährten oder Pets von anderen Spielern unsichtbar zu machen?

Man würde allen einen riesigen Gefallen tun. Denn durch die etlichen Begleiter wird Tamriel nicht belebt, sondern einfach nur unübersichtlich. Dafür habe ich einige Screenshots gemacht.

Wer hat sich über die Hüter Bären noch nicht aufgeregt?

4 Gefährten, 1 Bär und 1 explosiver Begleiter… Schön überlaufen durch NPCs.

Schwinge im Bild gefällig?

Sorc Pets… Einfach nein.

9. Integration weiterer “Quality of Life” Add-Ons ins Grundspiel

In den letzten Jahren wurden derartige Feature ins Spiel ergänzt und durchweg positiv aufgenommen. Da kann ich nur an die Entwickler appellieren: Wenn so viel gutes Feedback aus jeder Ecke der Community kommt, dann konzentriert euch auf solche Bereiche. Diese “Quality of Life” – Features hat ESO in den letzten Jahren bekommen:

automatische Auswahl bei täglichen Handwerksquests, ähnlich zu dem Add-On Dolgubon’s Lazy Writ Crafter

detailliertere Suche im Gildenshop, ähnlich zu dem Add-On Awesome Guildstore

Wirkdauer auf der Aktionsleiste, ähnlich zu dem Add-On “Action Duration Reminder“

Das Add-On Multicraft wurde auch von Grundspielfunktionen abgelöst

Mit derartigen Features können die Entwickler wirklich in allen Bereichen der Community punkten und machen das Spiel in gewisser Hinsicht auch übersichtlicher. Zudem ist es ein gerechter Ausgleich für die Konsolenspieler, die nicht die Möglichkeit haben, externe Add-Ons zu nutzen.

Was sind eure Wünsche für das kommende Jahr? Was darf eurer Meinung nach nicht fehlen in 2022? Schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht kann ich meine Wunschliste ja noch um ein paar Punkte verbessern. Welche Features bisher schon super in der Community aufgenommen wurden, erfahrt ihr in unserem Artikel: Die 5 Features, die ESO auch in 2022 zu einem der besten MMORPGs machen