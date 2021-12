Die 5 Features, die ESO auch in 2022 zu einem der besten MMORPGs machen

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat in den letzten Jahren einiges an Content gewonnen. Außer neuer Gebiete und Quests sind auch neue Features ins Spiel gekommen. Doch welches Feature ist das beste unter ihnen und kommt bei der Community am besten an? Wir stellen euch die 5 besten Features der letzten Jahre vor.

Was ist mit Feature gemeint? Damit sind neue Inhalte gemeint, die das Spielerlebnis in ESO verbessern. Ausgeschlossen sind Quests und neue Gebiete. Es geht also eher um funktioniale Erweiterungen.

Platz 5: Antworten im Nachrichtensystem

Ein wirklich kleines, aber feines und zudem absolut überfälliges Feature in ESO. Erst mit Update 31 Waking Flame kam die Antwort-Option bei Nachrichten ins Spiel. Hier ist nicht der normale Chat gemeint, sondern das Nachrichten-Postfach (#). Bislang mussten die Spieler Add-Ons für diese Funktion benutzen. Dies ist aber nur PC-Spielern möglich.

Platz 4: Wirkdauer auf der Aktionsleiste

Ebenfalls ein kleines, aber sehr überfälliges Feature kam mit Update 30 Blackwood: Sichtbare Zeiten für die Wirkdauer von Fertigkeiten auf der Aktionsleiste. Inspiriert wurde diese Änderung ebenfalls von einem Add-On. Um genauer zu sein von dem Add-On “Action Duration Reminder“.

Dennoch ist dieses Feature noch bearbeitungsbedürftig, da es hier und da noch nicht optimal funktioniert. Dennoch ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung Spielverbesserung. Gerade die sogenannten “Quality of Life”-Add-Ons sind bei den PC-Spielern beliebt und könnten sehr gut ins Grundspiel integriert werden.

In der Aktionsleiste ist die Zeit in Sekunden abgebildet, in welcher euer Skill noch aktiv ist.

In der Vergangenheit ist inzwischen genau so ein Trend erkennbar und wird von der Community in der vollen Massen sehr gut angenommen. Neben der Spielverbesserung entsteht so nämlich auch eine Art Gleichstellung der Konsolen-Spieler, die keine Möglichkeit haben zusätzliche Add-Ons zu verwenden, mit den PC-Usern.

Dieser Punkt wird sowohl von Konsolen-, als auch von PC-Usern sehr befürwortet.

Platz 3: Hilfe bei den täglichen Handwerks-Quests

Nehmt ihr nun die täglichen Handwerksquests an, dann könnt ihr die geforderten Items viel schneller und ohne viel Nachschauen herstellen. Für PC-User gab es schon lange Add-Ons wie Dolgubon’s Lazy Writ Creator, die automatisch die Items herstellen, welche für die täglichen Quests benötigt werden.

Das Feature hat einige Aspekte übernommen. Zwar werden die Items nicht automatisch hergestellt, aber euch werden direkt die richtigen Items vorgeschalgen, sodass ihr nur noch “Herstellen” (R) drücken müsst.

Platz 2: Die Gegenstandssetsammlung aka “das Stickerbuch”

Mit dem Update 28 Markarth kam 2020 die Set-Sammlung ins Spiel. Diese Sammlung ermöglicht es den Spielern gesammelte Ausrüstungsteile oder Waffen zu rekonstruieren, also selbst herzustellen. Sobald ein Item eines Gegenstandssets gebunden wird, ist es in der Sammlung zu finden.

Die Kosten hängen dabei von der Vollständigkeit eines Gegenstandssets ab und variieren zwischen 75 bis 25 Transmutationskristallen. Das verändern bzw. transmutieren eines Items kostet gleichbleibend 50 Transmutationskristalle. Abhängig von der Vollständigkeit eines Sets ist also abzuwägen, was günstiger ist.

Was macht die Set-Sammlung so besonders? Bevor es die Sammlung gab, war man mehr oder weniger gezwungen alles irgendwie aufzuheben. Insbesondere Waffen, die gerne mal ausbleiben, wenn man sie gerade braucht und farmen geht. Nun reicht es die Items einmal in die Sammlung hinzugefügt zu haben, denn man kann sie ja jederzeit wieder neu herstellen.

Damit spart man sich ein Chaos in der Bank und in den Lagertruhen und hat nun endlich massig Platz, um andere Items aufzubewahren.

Für wen ist die Sammlung besonders nützlich? Für jeden Spieler, egal ob Anfänger oder Veteran. Platz im Inventar erleichtert das flüssige Spielen in jeder Lage und ist unabhängig von der spielerischen Erfahrung.

Platz 1: Das Antiquitätensystem

Das Antiquitätensystem kam mit Update 26 Greymoor, also einem der großen Kapitel ins Spiel. Es ist in seiner Form einzigartig und hebt sich von vielen anderen Features ab.

So sieht die Benutzeroberfläche bei der Ausgrabung aus.

Beim Erspähen, öffnet sich ein blau leuchtendes Menü.

Was macht das Antiquitätensystem so besonders? Es kann als eine Art Minigame im MMORPG betrachtet werden. Es gibt zwei zugehörige Fertigkeitslinien und eine komplett neue Art von Items. Diese Items nennt man “Mythic Items” und sind im Vergleich besonders stark. Außerdem besitzen sie als Einzelteil bereits einen größeren Bonus.

Für wen ist die Sammlung besonders nützlich? Eigentlich für jeden Spieler. Denn neben Housing Items gibt es auch Handwerksstile und Mythic Items. Neben den Belohnungen kommen auch das Erspähen und die Ausgrabung an sich gut bei vielen Spielern an und kann als eine Art Minigame betrachtet werden.

Was macht das Antiquitätensystem zu unserem 1. Platz? Zugegeben war es ziemlich schwierig sich zwischen dem Antiquitätensystem und der Gegenstandssetsammlung zu entscheiden. Was letztlich zu diesem Ergebnis geführt hat: Das Antiquitätensystem ist das umfangreichere Feature und bekommt durch neue Mythic Items in kommenden Patches auch immer wieder neuen und relevanten Content.

Bei der Gegenstandssetsammlung werden natürlich auch neue Sets hinzugefügt, aber es ist eher ein passives Feature, welche nicht die Form von neuem Content bekommt, wie das Antiquitätensystem.

Was sind eure Favouriten und was macht sie zu diesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst es uns wissen. Kennt ihr schon unseren ESO Event-Ticker? Wenn nein, dann schaut unbedingt mal vorbei. Dort halten wir euch auf dem neusten Stand über alle Events in ESO.