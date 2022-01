Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat seit geraumer Zeit mit Performance-Problemen im PvP-Gebiet Cyrodiil zu kämpfen. Anfang 2020 wurde ein großes Projekt zur Verbesserung der Performance vorgestellt. Die Ergebnisse oder eine gravierende Änderung sowie Kommunikation blieben aus. Nun äußert sich Game-Director Matt Firor nach langer Zeit zu der Problematik.

Darauf haben die Spieler lange gewartet. Endlich gibt es offizielle News von Entwickler Matt Firor zu den Performance-Problemen in ESO. Lange Zeit hat man von dem Vorhaben, die Performance in Cyrodiil zu verbessern und Probleme anzugehen, nichts gehört. Doch im ESO-Forum gibt es nun ein Statement.

Welche Performance-Probleme gibt es im PvP? Gerade zur “Prime Time” (~ 19 bis 22 Uhr) wird das Spielen in Cyrodiil von Performance-Einbrüchen oder häufigen Disconnects geplagt. Es ist keine Seltenheit, dass man aus dem Spiel fliegt, im ewigen Loadingscreen landet oder auf die Tasten hämmert und darauf wartet, dass ein Skill rausgeht.

Gerade wenn viele Spieler bei einer Schlacht um eine Burg zusammentreffen, entscheidet sich so manches Duell nur, weil der eine seine Skills rausbekommt und der andere eben nicht. Manche Burgen sind davon merkwürdigerweise mehr betroffen als andere. Außerhalb dieser Zeiten gibt es diese Probleme eigentlich überhaupt nicht.

Verständlich also, dass viele Spieler frustriert sind. Besonders nachdem im Januar 2020 auf der „ESO Taverne“ in Köln ein großes Stufenprojekt zur Performance-Verbesserung und Tests im PvP-Gebiet angekündigt wurden. Leider folgte darauf lange Zeit Stille, was bei der Community nicht gut ankam.

ESO-Game-Director Matt Firor schreibt, er könne die Frustration vieler Spieler verstehen. Insbesondere in Anbetracht der fehlenden Information über die PvP-Pläne für ESO, die vielseitig kritisiert wurde.

We completely understand the frustration many of you are feeling, especially with lack of information about our PvP plans. This was a huge decision to make and we needed to make sure we had exhausted all other possibilities before announcing this. Thanks for bearing with us, and we will give you periodic updates about the re-architecture progress over the course of the year.

Matt Firor – ESO PvP Update – January 12, 2022 via ESO Forum