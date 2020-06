MeinMMO, GameStar und GamePro feiern den Pride Month mit bunten Farben in unseren Logos und einem Statement gegen Hass und Diskriminierung.

Seit seinen Anfängen stand Online-Gaming schon immer fürs gemeinsame Spielen mit anderen Menschen. Es verbindet Gamer aus verschiedensten Ecken der Welt und mit unterschiedlichsten Hintergründen, um zusammen Spaß zu haben.

Leider kommt es dennoch vor, dass Menschen in Online-Games angegriffen oder belästigt werden, weil sie anders sind. Darum wollen wir auch dieses Jahr ein Zeichen gegen Hass, Gewalt und Diskriminierung setzen und stehen für friedliches und tolerantes Online-Gaming. Das, wofür wir in unseren Online-Game-Communitys stehen, gilt für uns auch außerhalb davon.

Dafür stehen wir: Bei uns auf MeinMMO und auch in unserem Unternehmen Webedia gilt dieser Grundsatz als Selbstverständlichkeit. Es ist in unseren Kommentar-Regeln verankert und ist auch Teil der Benimmregeln in unserem Discord.

Aus diesem Grund erstrahlen all unsere Logos auf MeinMMO, GameStar und GamePro, sowie auf unseren Twitter- und Facebook-Kanälen in bunten Farben, um im Rahmen des Pride Month noch einmal zu verdeutlichen, dass Hate Speech auf unseren Plattformen nichts zu suchen hat.

Aktuell werden die sonst farbenfrohen Paraden nicht nur von den Auswirkungen des Coronavirus, sondern auch von den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA überschattet. Sowohl MeinMMO als auch Webedia positionieren sich solidarisch zur #BlackLivesMatter-Bewegung.

Warum wir unsere Logos jetzt bunt einfärben, erklärt unser Webedia Deutschland CEO Marc-Andreas Albert, der folgende Nachricht an alle Mitarbeiter richtete und die wir gern mit euch teilen möchten:

Angesichts der entsetzlichen Ereignisse, die in den USA stattgefunden haben, fühle ich mich verpflichtet, an alle in unserem Team zu schreiben, damit jeder von uns weiß, wo wir stehen. Gewalt, Rassismus und Hass haben keinen Platz in unseren Häusern, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Aber genau das ist es, was wir gerade sehen. Unsere Werte – die Werte jeder rationalen Person – basieren auf Fürsorge, Akzeptanz, Schutz und Respekt. Diese bringen uns zusammen, wer auch immer wir sind, wo auch immer wir herkommen. Es liegt an uns allen, dies jetzt mehr denn je zu zeigen – im Beruflichen, wie im Privaten. Dieser Unterschied, den manche Menschen hassen, ist der Unterschied, den wir lieben. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf den Beginn des Pride Month. Ein Monat, der weltweit für Toleranz, Diversität und ein friedliches Miteinander steht, in jeder Hinsicht. Deswegen ist es für mich ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass unsere Logos auch in diesem Jahr wieder auf Social Media und den Homepages in stolzen Regenbogenfarben erstrahlen werden. Marc-Andreas Albert, CEO von Webedia Deutschland

Zum Hintergrund des Pride Month: Am 28. Juni 2020 jähren sich die Stonewall Riots zum 51. Mal. Sie gelten international als Startschuss der zivilrechtlichen LGBTQ-Bewegung, die weltweit für gleiche Rechte kämpft und jährlich mit den PRIDE-Marches an das stetige Streben nach Gleichberechtigung aller erinnert – unabhängig von Hautfarbe, Ethnizität, Herkunft, nationalem Ursprungs, politischer Meinung, Religion, Sexualität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Alter, körperlicher oder geistiger Einschränkung, Eheform oder sonstigen gesetzlich geschützten Konstellationen.

Wir als MeinMMO-Redaktion teilen geschlossen Marc-Andreas‘ Ansichten, wollen aber zusätzlich noch ein paar persönliche Worte an euch richten:

Danke, MeinMMO-Community

Ihr begleitet uns jeden Tag durch die oft turbulenten Ereignisse rund ums Gaming und wir wollen uns dafür bedanken, dass ihr Rassismus, Hass und Intoleranz immer wieder die Stirn bietet. Wir sehen es in unserer Kommentarsektion, dass viele von euch sich aktiv dagegen aussprechen, wenn jemand in seinem Post respektloses oder diskriminierendes Verhalten zeigt.

Wir finden es toll, dass ihr dagegen haltet und uns mit euren Kommentaren zur Seite steht. Aber es spielt keine Rolle, wo ihr das tut. Egal ob in unserer Kommentarsektion, in Chats von MMORPGs oder in Voice-Chats von Multiplayer-Shootern. Macht weiter so, denn ihr könnt aktiv gegen Diskriminierung vorgehen.

Wir sind froh jeden Tag zu sehen, dass auf MeinMMO ein respektvoller Umgang miteinander ausgeübt wird und das haben wir zum Großteil euch zu verdanken. Auch wir gehen jetzt und in Zukunft weiter gegen Hate Speech vor. Vielen Dank und lasst uns weiterhin gemeinsam gegen Hass und Hetze stehen.