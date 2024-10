Star aus „The Batman“ verrät, warum er nicht in der Spin-Off-Serie „The Penguin“ zu sehen ist, hat triftigen Grund

In „The Batman“ spielt der Schauspieler John Turturro die Rolle des Carmine Falcones. Auch in der HBO-Serie „The Penguin“ kommt die Rolle vor, wird allerdings von Mark Strong verkörpert. In einem Interview gab John Turturro bekannt, warum er die Rolle in der Spin-Off-Serie nicht mehr spielen wollte.

Achtung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur Serie „The Penguin“ und dem Film „The Batman“!

Worum geht es in „The Penguin“? „The Penguin“ ist eine HBO-Serie, die auf den Geschehnissen in dem Film „The Batman“ aufbaut. Oswald „Oz“ Cobb, der auch häufig aufgrund seiner watschelnden Art und seines Gesichts als „Pinguin“ bezeichnet wird, sieht seine Aufstiegschance in der Unterwelt von Gotham.

Die zwei größten Gangsterfamilien, die Maronis und die Falcones, befinden sich in einem Krieg und Oswald versucht, beide Seiten gegeneinander auszuspielen. So erhofft er sich seine Möglichkeit, selbst eine Unterweltgröße zu werden.

Boss der Falcones ist Carmine Falcone, der zwar in „The Batman“ stirbt, in der Serie „The Penguin“ aber in Rückblenden vorkommt. Seine etwas jüngere Variante wird von dem Schauspieler Mark Strong verkörpert.

Einen ersten Eindruck der Serie könnt ihr euch mit dem Trailer verschaffen:

John Turturro gibt es zu viel Gewalt an Frauen in „The Penguin“

Warum spielt John Turturro nicht mehr Carmine Falcone? In einem Interview mit Variety sagte der Schauspieler, dass er zwar erneut die Rolle angeboten bekam, sie jedoch ablehnte, weil es in „der Show viel Gewalt an Frauen gab“. Das sei, so der Schauspieler, „nicht so sein Ding“.

Die Arten, wie Falcone in der Serie und in dem Film dargestellt wird, unterscheiden sich. So ist der Gangsterboss in beiden Darstellungen sehr gewalttätig und brutal, in „The Batman“ werden diese Eigenschaften allerdings größtenteils nur impliziert, nicht aber ständig gezeigt.

In „The Penguin“ dagegen sehen wir einen brutalen Carmine Falcone, der nicht davor zurückschreckt, seine eigene Frau zu ermorden, wenn sie ihm im Weg steht.

Weiter sagte der Schauspieler im Interview, dass er mit der Rolle gemacht habe, was er wolle. Es lässt sich nur vermuten, dass die explizitere Gewalt, die von Falcone in „The Penguin“ ausgeht, nicht das war, was John Turturro mit seiner Darstellung von Falcone ausdrücken wollte.

Ein weiterer Grund für das Ablehnen: eine ganz simple Termin-Überschneidung. John Turturro sagt selbst: „Du kannst nicht alles machen, was du willst“.

