„Wünschte, ich hätte es gespielt“ – George Clooney hat einen Oscar gewonnen, der Harrison Ford gehören könnte

Schauspieler kriegen im Laufe ihrer Karriere viele Jobangebote, die sie nicht alle annehmen. Oft ist das eine gute Entscheidung, doch manchmal bereut man die Absage, da sich die Rolle für andere Schauspieler gelohnt hat. So erging es auch Harrison Ford, der eine Rolle ablehnte, die einen Oscar gewann.

Um welche Rolle geht es? 2005 erschien der Film Syriana mit Matt Damon und George Clooney. Der Politthriller beschäftigt sich mit der Ölindustrie und der Verbindung in den Mittleren Osten. Dabei werden verschiedene Geschichten von Extremismus, Gier und der Politik dahinter verbunden.

Der Film spielte laut Box Office Mojo bei einem Budget von 50,8 Millionen Dollar (knapp 46,6 Millionen Euro) fast 94 Millionen Dollar (knapp 86 Millionen Euro) ein. Zusätzlich dazu erhielt der Film auch einige Preise, so auch den Oscar für den besten Nebendarsteller für George Clooney. Diese Rolle hätte fast Harrison Ford gehabt. Er lehnte jedoch ab und bereute es.

Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht

George Clooney spielt in dem Film den CIA-Agenten Bob Barnes. Ursprünglich wurde die Rolle aber Harrison Ford angeboten, doch dieser lehnte ab. Laut dem Far Out Magazine verriet er in einem Interview, dass er die Rolle ablehnte, weil er nicht an der Wahrheit des Ursprungsmaterials geglaubt hat. Später jedoch bereute er die Absage.

Ich habe einen Teil von Steve Gaghans Film Syriana gesehen und ich wünschte, ich hätte die Rolle gespielt, die mir angeboten wurde – die Rolle von George […] Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht.

Laut dem Interview, glaubt Ford aber auch, dass der Film Änderungen erfahren hat und dann wahrheitsgetreuer war. Dinge, von denen er glaube, die nicht wahr seien, waren nicht mehr drin, nachdem er abgelehnt hatte.

Innerhalb seiner Karriere gewann Ford nie einen Oscar. Für seine Rolle in Der einzige Zeuge erhielt er eine Nominierung als bester Hauptdarsteller. Für George Clooney hat sich die Rolle aber ausgezahlt. Bis heute ist es sein einziger Oscar für sein Schauspiel. Beim Film Argo erhielt er 2013 zusammen mit Ben Affleck und Grant Haslov den Oscar für den besten Film. Bei den Oscars passieren ab und zu auch skurrile Dinge, so auch 2003: Einmal wurde eine Person für einen Oscar nominiert, die noch nicht einmal existiert